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Канада продлила беспошлинный режим для товаров из Украины до 2027 года: сколько сэкономит бизнес

Канада
Канада обновила правила ввоза товаров из Украины

Министерство финансов Канады продлило действие указа об освобождении украинских товаров от импортных пошлин еще на один год — до 9 июня 2027 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на официальную правительственную газету Канады Canada Gazette .

Главная цель этого шага – финансовая поддержка стабильности украинской экономики и стимулирование экспорта в условиях войны. Отмена пошлин распространяется на абсолютное большинство категорий украинского импорта.

От уплаты импортных пошлин в Канаде традиционно освобождаются не все товары. Льготный режим не распространяется на позиции, сбыт которых жестко контролируется государством через систему квот. Речь идет о:

  • яйца;
  • курятину;
  • молочные продукты.

Экономический эффект для Украины

Напомним, Канада ввела беспошлинный режим для Украины 9 июня 2022 года и с тех пор ежегодно его пролонгирует. За четыре года действия этой инициативы украинские экспортеры уже смогли сэкономить 9,5 млн. канадских долларов (около 7 млн. долларов США).

По оценкам канадского правительства, очередное продление льготного периода до лета 2027 позволит украинскому бизнесу сохранить дополнительно еще около 1,2 млн канадских долларов .

Напомним, 7 апреля вступило в силу Соглашение между Украиной и Канадой о взаимной административной помощи по таможенным делам после обмена дипломатическими нотами между сторонами. Речь идет прежде всего о системном обмене информацией, который позволит более эффективно предотвращать, выявлять и расследовать нарушения таможенного законодательства.

Автор:
Татьяна Бессараб