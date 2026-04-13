Украина и Канада запустили обмен таможенными данными для борьбы с контрабандой
7 апреля вступило в силу Соглашение между Украиной и Канадой о взаимной административной помощи в таможенных делах после обмена дипломатическими нотами между сторонами.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.
До этого документ был введен в действие указом Владимир Зеленский. Само соглашение подписали 24 августа 2025 года министр финансов Сергей Марченко и посол Канады в Украине Наталья Цмоц.
Документ формирует правовую основу для углубления сотрудничества между таможенными органами двух стран. Речь идет прежде всего о системном обмене информацией, который позволит более эффективно предотвращать, выявлять и расследовать нарушения таможенного законодательства.
Ожидается, что реализация соглашения усилит контроль в международной торговле и повысит безопасность цепей снабжения. Отдельный акцент сделан на противодействии контрабанде, незаконному обороту оружия, наркотикам и другим рисковым товарам.
Для бизнеса это означает постепенное усиление комплаенса во внешнеэкономической деятельности, рост прозрачности таможенных процедур и снижение рисков недобросовестной конкуренции.
Кроме этого, Украина и Канада усилили сотрудничество в энергетике, жилищном строительстве и добыче ресурсов.