Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,46

--0,01

EUR

50,91

+0,11

Наличный курс:

USD

43,64

43,50

EUR

51,10

50,90

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина и Канада запустили обмен таможенными данными для борьбы с контрабандой

7 апреля вступило в силу Соглашение между Украиной и Канадой о взаимной административной помощи в таможенных делах после обмена дипломатическими нотами между сторонами.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.

До этого документ был введен в действие указом Владимир Зеленский. Само соглашение подписали 24 августа 2025 года министр финансов Сергей Марченко и посол Канады в Украине Наталья Цмоц.

Документ формирует правовую основу для углубления сотрудничества между таможенными органами двух стран. Речь идет прежде всего о системном обмене информацией, который позволит более эффективно предотвращать, выявлять и расследовать нарушения таможенного законодательства.

Ожидается, что реализация соглашения усилит контроль в международной торговле и повысит безопасность цепей снабжения. Отдельный акцент сделан на противодействии контрабанде, незаконному обороту оружия, наркотикам и другим рисковым товарам.

Для бизнеса это означает постепенное усиление комплаенса во внешнеэкономической деятельности, рост прозрачности таможенных процедур и снижение рисков недобросовестной конкуренции.

Кроме этого, Украина и Канада усилили сотрудничество в энергетике, жилищном строительстве и добыче ресурсов.

Автор:
Татьяна Гойденко