Украина и Канада запустили обмен таможенными данными для борьбы с контрабандой

7 апреля вступило в силу Соглашение между Украиной и Канадой о взаимной административной помощи в таможенных делах после обмена дипломатическими нотами между сторонами.

До этого документ был введен в действие указом Владимир Зеленский. Само соглашение подписали 24 августа 2025 года министр финансов Сергей Марченко и посол Канады в Украине Наталья Цмоц.

Документ формирует правовую основу для углубления сотрудничества между таможенными органами двух стран. Речь идет прежде всего о системном обмене информацией, который позволит более эффективно предотвращать, выявлять и расследовать нарушения таможенного законодательства.

Ожидается, что реализация соглашения усилит контроль в международной торговле и повысит безопасность цепей снабжения. Отдельный акцент сделан на противодействии контрабанде, незаконному обороту оружия, наркотикам и другим рисковым товарам.

Для бизнеса это означает постепенное усиление комплаенса во внешнеэкономической деятельности, рост прозрачности таможенных процедур и снижение рисков недобросовестной конкуренции.

Кроме этого, Украина и Канада усилили сотрудничество в энергетике, жилищном строительстве и добыче ресурсов.