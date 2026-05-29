Украина расширяет "еЧергу": сервис запустят и для легковых авто

Систему "еЧерга", которая уже работает для грузовиков и автобусов, планируют запустить и для легковых автомобилей. Одним из первых регионов для тестирования сервиса станет Одесская область.

  Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.

По его словам, система "еЧерга" уже доказала эффективность для грузового и автобусного транспорта, сделав пересечение границы более прогнозируемым и прозрачным. Следующим этапом станет тестирование сервиса для легковых автомобилей.

Кулеба подчеркнул, что, несмотря на войну, Украина продолжает развивать транспортную систему и формирует новую модель логистической устойчивости — цифровую, интегрированную с ЕС и более эффективную. В то же время, Одесщина, по его словам, играет ключевую роль в этих процессах.

Во время форума особое внимание было уделено инвестиционному потенциалу Одесской области как одному из главных логистических центров Украины и Черноморского региона. Речь шла, в частности, о развитии портовой инфраструктуры и реализации проектов государственно-частного партнерства.

Ранее сообщалось, что Минразвития планирует для автобусов расширить "еЧергу". С 21 апреля слот заработает еще на двух пунктах пропуска: "Устилуг - Зосин" на границе с Польшей и "Сокиряне - Окница" на границе с Молдовой.

Автор:
Татьяна Гойденко