Финляндия объявила о новом пакете военной помощи Украине на 128 млн евро

Евро
ЕС и Словакия направят 101 млн евро в поддержку "Укрэнерго" и "Укргидроэнерго" / Unsplash

Финляндия объявила о предоставлении Украине 33-го пакета оборонной помощи. Его стоимость составляет около 128 млн. евро.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Минобороны страны.

Соответствующее решение 29 мая вынес президент Финляндии на основе предложения правительства. Общая стоимость оборонной помощи, предоставленная Финляндией Украине с начала полномасштабной войны, уже достигла 3,4 млрд евро.

В новый пакет войдут как материалы из составов Вооруженных сил Финляндии, так и продукция, закупленная у финских оборонных компаний.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Украина и дальше нуждается в поддержке западных партнеров в борьбе против российской агрессии.

По его словам, поддержка Украины также способствует укреплению оборонно-промышленной базы Финляндии, а финские компании получают возможность проверить эффективность своей продукции в реальных боевых условиях.

В Финляндии не раскрывают деталей по составу пакета, способам доставки или графику передачи помощи. В Хельсинки объяснили это соображениями безопасности и необходимостью гарантировать безопасную транспортировку вооружения.

Также Финляндия выделила 1 миллион евро в поддержку киберустойчивости Украины в рамках деятельности Таллиннского механизма. Денежные средства будут использованы до конца 2026 года для защиты гражданской и критической инфраструктуры.

Автор:
Татьяна Гойденко