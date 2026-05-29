Финляндия объявила о новом пакете военной помощи Украине на 128 млн евро

Финляндия объявила о предоставлении Украине 33-го пакета оборонной помощи. Его стоимость составляет около 128 млн. евро.

Соответствующее решение 29 мая вынес президент Финляндии на основе предложения правительства. Общая стоимость оборонной помощи, предоставленная Финляндией Украине с начала полномасштабной войны, уже достигла 3,4 млрд евро.

В новый пакет войдут как материалы из составов Вооруженных сил Финляндии, так и продукция, закупленная у финских оборонных компаний.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Украина и дальше нуждается в поддержке западных партнеров в борьбе против российской агрессии.

По его словам, поддержка Украины также способствует укреплению оборонно-промышленной базы Финляндии, а финские компании получают возможность проверить эффективность своей продукции в реальных боевых условиях.

В Финляндии не раскрывают деталей по составу пакета, способам доставки или графику передачи помощи. В Хельсинки объяснили это соображениями безопасности и необходимостью гарантировать безопасную транспортировку вооружения.

Также Финляндия выделила 1 миллион евро в поддержку киберустойчивости Украины в рамках деятельности Таллиннского механизма. Денежные средства будут использованы до конца 2026 года для защиты гражданской и критической инфраструктуры.