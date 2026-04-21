Финляндия направит миллион евро на усиление киберзащиты Украины: какие проекты получат поддержку

Финляндия выделила 1 миллион евро в поддержку киберустойчивости Украины в рамках деятельности Таллиннского механизма. Денежные средства будут использованы до конца 2026 года для защиты гражданской и критической инфраструктуры.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Госспецслужба связи и защиты информации.

В целях определения приоритетов сотрудничества в Киев прибыла делегация Финского института государственного управления HAUS, которая провела встречи с представителями ключевых государственных органов, в частности Министерства экономики, Министерства цифровой трансформации, Службы безопасности Украины и других учреждений.

Конкретные проекты, поддерживаемые Финляндией, будут утверждены специальным наблюдательным советом при МИД Финляндии в течение следующих месяцев. Ожидается, что фокус будет направлен на долгосрочные комплексные программы развития киберспособностей и на образовательные инициативы для украинских специалистов. Стороны также обсудили потенциальное взаимодействие между украинскими и финскими компаниями в сфере кибербезопасности для обмена опытом и технологическими решениями.

О Таллиннском механизме

Таллиннский механизм основан в декабре 2023 для координации международной помощи, направленной на усиление кибербезопасности и киберустойчивости Украины. В него входят 14 стран: Великобритания, Дания, Эстония, Италия, Канада, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, США, Финляндия, Франция, Швеция и Чехия. Европейский союз, НАТО и Всемирный банк принимают участие как официальные наблюдатели. Финляндия присоединилась к Таллиннскому механизму в октябре 2025 года.

В рамках этой инициативы реализуется более 25 проектов, от оценки безопасности критической инфраструктуры до профессионального обучения. Координацию взаимодействия между украинскими институтами и партнерами осуществляет Проектный офис Таллиннского механизма (TMPO).

Напомним, в январе Италия направила 1 млн евро на усиление украинской киберстойкости. Львиная часть средств будет инвестирована в защиту цифровой инфраструктуры Тернопольской области, а остальные - в развитие координации в рамках международного Таллиннского механизма.