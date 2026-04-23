Украина ожидает 2,7 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Facility

Украина рассчитывает получить 2,7 млрд. евро уже в июне в рамках программы Ukraine Facility. Для этого парламент должен оперативно принять ряд необходимых законопроектов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

ЕС открывает финансирование

В преддверии новой пленарной недели состоялась встреча с руководителями парламентских комитетов, в ходе которой обсудили ключевые законодательные приоритеты и координацию действий между правительством и Верховной Радой.

Участники отметили, что поддержка важных законодательных инициатив позволяет Украине рассчитывать на получение в июне 2,7 млрд. евро в рамках программы Ukraine Facility.

Также было доложено о решении Европейского Союза, открывающего путь к запуску кредитной программы объемом до 90 млрд евро для Украины. Ожидается, что эти средства, в первую очередь, будут направлены на оборонные нужды.

В то же время, для дальнейшего финансирования социальной сферы Украине необходимо выполнять условия международных программ поддержки.

Основные результаты и договоренности встречи:

подготовка к получению 2,7 млрд евро в рамках Ukraine Facility;

информирование о запуске кредитной программы ЕС до 90 млрд. евро;

определение приоритета финансирования оборонного сектора;

необходимость выполнения требований МВФ и Плана Украины для поддержки социальных расходов;

согласование перечня срочных законопроектов для принятия в ближайшее время.

По итогам встречи стороны согласовали дальнейшие шаги по обеспечению стабильного финансирования и реализации ключевых реформ.

Справка:

Ukraine Facility – программа финансовой поддержки Украины от ЕС на сумму 50 млрд евро, направленная на макроэкономическую стабильность, модернизацию, восстановление и ускорение европейской интеграции Украины в 2024–2027 годах. Финансирование предоставляется траншами после подтверждения выполнения Украиной согласованных структурных индикаторов.

В 2025 году Украина уже получила финансирование на сумму 8,35 млрд евро, что стало возможным благодаря системному выполнению мер, предусмотренных Планом Украины в рамках программы.