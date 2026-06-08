За $1,5 млн выставлен на продажу проект строительства полигона бытовых отходов в Киевской области

ООО "Крамор ЭКО-Полигон" предлагает к продаже готовый проект строительства комплекса обращения с бытовыми отходами на участке около 10 га в Бучанском районе Киевской области. Стоимость продажи объекта составляет $1500000. Предметом сделки является полная передача покупателю корпоративных прав юридического лица.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Inventure.

Проект предусматривает создание инфраструктурного объекта для приемки, сортировки, обработки, переработки и захоронения твердых бытовых отходов (ТБО). В состав комплекса войдут:

полигон ТБО;

мусоросортировочный комплекс;

инфраструктура для извлечения и реализации вторсырья;

система дегазации;

линии производства RDF/SRF-топлива;

оборудование для генерации электроэнергии из полигонного газа

Необходимость обновления инфраструктуры обусловлена тем, что 97% существующих полигонов Киевской области не отвечают экологическим требованиям. При этом потенциал образования бытовых отходов в 12 общинах Бучанского района оценивается в 138,5 тыс. тонн в год. Основными источниками ТБО являются Ирпенская, Бучанская и Вишневая общины. Дополнительно коммерческие и промышленные предприятия района формируют около 4,1 тыс. тонн отходов в год с высоким содержанием бумаги, картона и пластика.

комплекс ТБО

Отмечается, что потенциальными клиентами являются территориальные общины, операторы вывоза ТБО, коммунальные предприятия, коммерческие перевозчики, а также генерирующие отходы юридические лица.

На текущем этапе по проекту уже выполнено:

оформление земельного участка;

заключение договора аренды;

подготовку документации;

проведение геологических и геодезических исследований;

получение технических условий и согласований;

получение разрешения на строительство;

интеграцию объекта в Региональный план управления отходами.

В стоимость продаж входят такие активы:

договор аренды участка площадью 8,5 га на 49 лет;

право собственности на участок площадью 1,5 га;

готовый проект строительства полигона ТБО со всеми томами;

результаты инженерно-геологических и инженерно-геодезических исследований;

технические условия подключения к высоковольтной линии 10 кВт;

согласование на строительство ЛЭП;

бессрочное разрешение на начало строительных работ и т.п.

Реализацию проекта, от начала строительства до ввода в эксплуатацию, готова взять на себя команда "Крамор ЭКО", которая имеет более 20 лет опыта в сфере управления отходами и насчитывает более 150 сотрудников. Модель доходов будущего комплекса объединяет: заработок от приемки и захоронения ТБО, продажа вторсырья и электроэнергии. Проект рассчитан на инфраструктурных инвесторов; операторов рынка отходов; экологические компании, энергетические группы и девелоперы инфраструктуры.

О "Краморе ЭКО-Полигон"

ООО "Крамор ЭКО-Полигон" — это украинское предприятие, основной деятельностью которого является сбор безопасных отходов. Компания известна как инициатор строительства современного мусороперерабатывающего комплекса и полигона твердых бытовых отходов (ТБО) в Бучанском районе Киевской области.

По данным YouControl, компания зарегистрирована в январе 2020 года. Размер его уставного капитала составляет 900 тысяч гривен. Конечными бенефициарными владельцами указаны Сергей Степанчук (49%) и Олег Костюшко (51%).

Напомним, в Киевской области за $650 тысяч выставлен на продажу логистически-складской комплекс.