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За $1,5 млн выставлен на продажу проект строительства полигона бытовых отходов в Киевской области
ООО "Крамор ЭКО-Полигон" предлагает к продаже готовый проект строительства комплекса обращения с бытовыми отходами на участке около 10 га в Бучанском районе Киевской области. Стоимость продажи объекта составляет $1500000. Предметом сделки является полная передача покупателю корпоративных прав юридического лица.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Inventure.
Проект предусматривает создание инфраструктурного объекта для приемки, сортировки, обработки, переработки и захоронения твердых бытовых отходов (ТБО). В состав комплекса войдут:
- полигон ТБО;
- мусоросортировочный комплекс;
- инфраструктура для извлечения и реализации вторсырья;
- система дегазации;
- линии производства RDF/SRF-топлива;
- оборудование для генерации электроэнергии из полигонного газа
Необходимость обновления инфраструктуры обусловлена тем, что 97% существующих полигонов Киевской области не отвечают экологическим требованиям. При этом потенциал образования бытовых отходов в 12 общинах Бучанского района оценивается в 138,5 тыс. тонн в год. Основными источниками ТБО являются Ирпенская, Бучанская и Вишневая общины. Дополнительно коммерческие и промышленные предприятия района формируют около 4,1 тыс. тонн отходов в год с высоким содержанием бумаги, картона и пластика.
Отмечается, что потенциальными клиентами являются территориальные общины, операторы вывоза ТБО, коммунальные предприятия, коммерческие перевозчики, а также генерирующие отходы юридические лица.
На текущем этапе по проекту уже выполнено:
- оформление земельного участка;
- заключение договора аренды;
- подготовку документации;
- проведение геологических и геодезических исследований;
- получение технических условий и согласований;
- получение разрешения на строительство;
- интеграцию объекта в Региональный план управления отходами.
В стоимость продаж входят такие активы:
- договор аренды участка площадью 8,5 га на 49 лет;
- право собственности на участок площадью 1,5 га;
- готовый проект строительства полигона ТБО со всеми томами;
- результаты инженерно-геологических и инженерно-геодезических исследований;
- технические условия подключения к высоковольтной линии 10 кВт;
- согласование на строительство ЛЭП;
- бессрочное разрешение на начало строительных работ и т.п.
Реализацию проекта, от начала строительства до ввода в эксплуатацию, готова взять на себя команда "Крамор ЭКО", которая имеет более 20 лет опыта в сфере управления отходами и насчитывает более 150 сотрудников. Модель доходов будущего комплекса объединяет: заработок от приемки и захоронения ТБО, продажа вторсырья и электроэнергии. Проект рассчитан на инфраструктурных инвесторов; операторов рынка отходов; экологические компании, энергетические группы и девелоперы инфраструктуры.
О "Краморе ЭКО-Полигон"
ООО "Крамор ЭКО-Полигон" — это украинское предприятие, основной деятельностью которого является сбор безопасных отходов. Компания известна как инициатор строительства современного мусороперерабатывающего комплекса и полигона твердых бытовых отходов (ТБО) в Бучанском районе Киевской области.
По данным YouControl, компания зарегистрирована в январе 2020 года. Размер его уставного капитала составляет 900 тысяч гривен. Конечными бенефициарными владельцами указаны Сергей Степанчук (49%) и Олег Костюшко (51%).
Напомним, в Киевской области за $650 тысяч выставлен на продажу логистически-складской комплекс.