До 20% хлебозаводов в Украине пострадали из-за войны: как это влияет на рынок и цены

С начала полномасштабного вторжения на территории Украины разрушений и повреждений разной степени получили около 15–20% хлебопекарных предприятий.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей (ВАП) Александр Тараненко в интервью студии "Новости.Live".

По его словам, непосредственно сами разрушения заводов практически не отразились на ценах, поскольку хлеб остается преимущественно региональным продуктом с логистическим радиусом реализации в 200–300 километров.

Возобновление поврежденного производства требует не менее одного года даже при наличии необходимого финансирования.

Технологическая специфика промышленных пекарен состоит в том, что большинство печей, шкафов для расстойки теста и упаковочных линий создаются по индивидуальным проектам под конкретные помещения.

Как отмечают в ВАП, дефицита продовольственной пшеницы и муки в стране нет, однако сохраняются трудности с ржаной мукой.

Из-за более низкой урожайности аграрии сократили посевы ржи, поэтому переработчики вынуждены импортировать сырье из Польши и стран Балтии, что сказывается на стоимости ржано-пшеничных сортов.

В июле прогнозировали, что хлеб может подорожать примерно на 5%. Основным фактором называли рост затрат производителей на оплату труда из-за новых требований к средней зарплате для бронирования военнообязанных работников.