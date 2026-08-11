Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,83

+0,07

EUR

51,78

+0,17

Наличный курс:

USD

44,92

44,83

EUR

51,92

51,75

Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

До 20% хлебозаводов в Украине пострадали из-за войны: как это влияет на рынок и цены

хлеб
В Украине поврежден каждый пятый хлебозавод / Depositphotos

С начала полномасштабного вторжения на территории Украины разрушений и повреждений разной степени получили около 15–20% хлебопекарных предприятий.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей (ВАП) Александр Тараненко в интервью студии "Новости.Live".

По его словам, непосредственно сами разрушения заводов практически не отразились на ценах, поскольку хлеб остается преимущественно региональным продуктом с логистическим радиусом реализации в 200–300 километров.

Возобновление поврежденного производства требует не менее одного года даже при наличии необходимого финансирования.

Технологическая специфика промышленных пекарен состоит в том, что большинство печей, шкафов для расстойки теста и упаковочных линий создаются по индивидуальным проектам под конкретные помещения.

Как отмечают в ВАП, дефицита продовольственной пшеницы и муки в стране нет, однако сохраняются трудности с ржаной мукой.

Из-за более низкой урожайности аграрии сократили посевы ржи, поэтому переработчики вынуждены импортировать сырье из Польши и стран Балтии, что сказывается на стоимости ржано-пшеничных сортов.

В июле прогнозировали, что хлеб может подорожать примерно на 5%. Основным фактором называли рост затрат производителей на оплату труда из-за новых требований к средней зарплате для бронирования военнообязанных работников.

Автор:
Татьяна Бессараб

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности