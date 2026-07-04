Хлеб может подорожать: пекари объяснили причину

В Украине в июле хлеб может подорожать около 5%. Основным фактором называют рост затрат производителей на оплату труда из-за новых требований к средней зарплате для бронирования военнообязанных работников.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на блиц-интервью первого вице-президента "Всеукраинской ассоциации пекарей" Александра Тараненко для "РБК-Украина".

По словам Тараненко, после принятия правительственного постановления №692 предприятия, стремящиеся сохранить статус критически важных и бронировать работников, должны обеспечить среднюю зарплату около 26 тыс. грн. Ранее этот показатель составил около 21 тыс. грн.

Он пояснил, что затраты на оплату труда занимают более 20% в себестоимости хлеба. Поэтому повышение зарплаты более чем на 20% может увеличить себестоимость продукции на 5-6%.

"Если заработная плата составляет около 25% себестоимости, а ее нужно повысить более чем на 20%, то себестоимость продукции увеличится примерно на 5-6%", — отметил Тараненко.

По его словам, речь идет не об увеличении маржи пекарей, а о возмещении расходов на оплату труда. При средней начисленной зарплате 26 тыс. грн работники будут получать около 20 тыс. грн после уплаты налогов.

Что еще влияет на себестоимость

Среди других факторов влияющих на себестоимость Тараненко назвал жару, расходы на электроэнергию, логистику, ремонт оборудования и импортные компоненты. В то же время, их влияние он оценил как менее существенное.

В частности, жара требует дополнительных затрат на охлаждение воды и поддержание температуры в производственных помещениях. В то же время удешевление горючего, по оценке представителя ассоциации, не окажет заметного влияния на цену хлеба, поскольку топливо занимает небольшую долю в расходах производителей.

Цена муки в последнее время существенно не изменялась. Кое-где оно даже подешевело на 100-200 грн за тонну при стоимости около 15 тыс. грн, однако это почти не влияет на конечную себестоимость продукции.

Относительно нового урожая Тараненко не прогнозирует резких колебаний цен на хлеб летом. По его словам, ожидаемый урожай зерновых составит около 83 млн. тонн, в том числе более 20 млн. тонн пшеницы. В то же время более точные оценки качества зерна и ситуации на мировом рынке можно будет делать во второй половине августа.

Использовать пшеницу нового урожая для производства муки начнут в конце августа или в сентябре, поскольку после уборки зерно должно пройти технологический период хранения.

Ожидается также более стабильная ситуация с рожью. Посевные площади под культурой возросли на 7-8%, а прогнозируемый сбор составляет 220-250 тыс. Тонн при потребности внутреннего рынка на уровне около 200 тыс. Тонн. Это должно позволить избежать дефицита ржаной муки и резких ценовых колебаний.

Заметим, доставка хлеба в десятки магазинов вместе с ростом цен на топливо сформировали ситуацию, когда логистика занимает 30% себестоимости продукта.