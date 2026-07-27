Частная ПВО: компания "Генерал Черешня" первой в Украине получила официальную лицензию

"Генерал Черешня" стала первой среди украинских defense-tech компаний, получившей лицензию на создание собственной частной противовоздушной обороны для охраны бизнеса и критической инфраструктуры.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

Как будет работать система

В рамках инициативы "Частное ПВО" компания предлагает решение полного цикла. В состав подразделений входят:

обученные пилоты;

мобильные группы;

системы противодействия беспилотным летательным аппаратам

В основе технического комплекса - дроны-перехватчики "Генерал Черешня" AIR и Speed , а также антишахидная платформа BULLET . Все мобильные группы будут работать с использованием технологий дистанционного запуска, управления и систем донаведения.

Подчинение и обучение других команд

Собственное ПВО не является автономной структурой. Подразделения работают как часть общей системы в управлении Воздушного командования Воздушных Сил ВСУ.

Вторым направлением деятельности является Академия "Генерал Черешня" . Учебное заведение готовит пилотов для других предприятий по углубленной программе, а также поставляет собственные продукты другим командам частного ПВО. В настоящее время несколько украинских компаний уже проходят курс подготовки.

О проекте " Частное ПВО "

Инициатива "Частная ПВО" - это государственный экспериментальный проект, который позволяет компаниям за свой счет создавать мобильные группы защиты, покупать оружие и сбивать вражеские дроны под контролем военных .

По данным Минобороны, такое ПВО одновременно выполняет несколько задач:

усиление многоуровневой системы защиты воздушного пространства Украины;

снижение нагрузки на средства ПВО сил обороны.

"Также частная ПВО – это дополнительный шаг, который поможет украинским предприятиям сохранить жизнь и здоровье своих работников и снизить риски для экономики страны", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Украине расширяется система частной противовоздушной обороны : к проекту, инициированному Минобороны, присоединились еще 24 компании из разных регионов.