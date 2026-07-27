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Частная ПВО: компания "Генерал Черешня" первой в Украине получила официальную лицензию
"Генерал Черешня" стала первой среди украинских defense-tech компаний, получившей лицензию на создание собственной частной противовоздушной обороны для охраны бизнеса и критической инфраструктуры.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.
Как будет работать система
В рамках инициативы "Частное ПВО" компания предлагает решение полного цикла. В состав подразделений входят:
- обученные пилоты;
- мобильные группы;
- системы противодействия беспилотным летательным аппаратам
В основе технического комплекса - дроны-перехватчики "Генерал Черешня" AIR и Speed , а также антишахидная платформа BULLET . Все мобильные группы будут работать с использованием технологий дистанционного запуска, управления и систем донаведения.
Подчинение и обучение других команд
Собственное ПВО не является автономной структурой. Подразделения работают как часть общей системы в управлении Воздушного командования Воздушных Сил ВСУ.
Вторым направлением деятельности является Академия "Генерал Черешня" . Учебное заведение готовит пилотов для других предприятий по углубленной программе, а также поставляет собственные продукты другим командам частного ПВО. В настоящее время несколько украинских компаний уже проходят курс подготовки.
О проекте " Частное ПВО "
Инициатива "Частная ПВО" - это государственный экспериментальный проект, который позволяет компаниям за свой счет создавать мобильные группы защиты, покупать оружие и сбивать вражеские дроны под контролем военных .
По данным Минобороны, такое ПВО одновременно выполняет несколько задач:
- усиление многоуровневой системы защиты воздушного пространства Украины;
- снижение нагрузки на средства ПВО сил обороны.
"Также частная ПВО – это дополнительный шаг, который поможет украинским предприятиям сохранить жизнь и здоровье своих работников и снизить риски для экономики страны", - отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Украине расширяется система частной противовоздушной обороны : к проекту, инициированному Минобороны, присоединились еще 24 компании из разных регионов.