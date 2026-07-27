Почти треть общин в Украине до сих пор не ввела туристический сбор, хотя за первое полугодие 2026 он принес местным бюджетам 174,9 млн грн. ГНС планирует расширить администрирование сбора, поскольку, по оценкам специалистов, 20–30% туристического рынка работает в тени.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной налоговой службы.

За январь-июнь поступления туристического сбора в местные бюджеты выросли на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. В общей сложности его уплатили более 6,1 тысяч плательщиков.

В ГНС считают, что общины недополучают часть потенциальных доходов из-за незарегистрированных поставщиков услуг временного проживания. Речь идет, в частности, об отелях, усадьбах и других объектах размещения, которые работают вне официального учета.

Налоговая служба также работает над тем, чтобы туристический сбор ввели общины, где он до сих пор не действует. Пока таких почти треть от общего количества.

ГНС уже запустила пилотный проект по улучшению администрирования туристического сбора в четырех общинах Хмельницкой и Черновицкой областей. Он предполагает обмен данными, общую аналитику, мониторинг оплаты и работу с местным бизнесом.

Туристический сбор остается в местных бюджетах, поэтому увеличение количества плательщиков оказывает непосредственное влияние на доходы общин. В то же время расширение учета должно выровнять условия для официальных и неофициальных участников рынка временного размещения.

В январе-мае 2026 года местные бюджеты получили 161,8 млн грн туристического сбора. Это на 22,6% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, когда поступления составляли 132 млн грн.