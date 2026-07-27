Майже третина громад в Україні досі не запровадила туристичний збір, хоча за перше півріччя 2026 року він приніс місцевим бюджетам 174,9 млн грн. ДПС планує розширити адміністрування збору, оскільки, за оцінками фахівців, 20–30% туристичного ринку працює в тіні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної податкової служби.

За січень-червень надходження туристичного збору до місцевих бюджетів зросли на 22,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Загалом його сплатили понад 6,1 тисячі платників.

У ДПС вважають, що громади недоотримують частину потенційних доходів через незареєстрованих надавачів послуг тимчасового проживання. Йдеться, зокрема, про готелі, садиби та інші об’єкти розміщення, які працюють поза офіційним обліком.

Податкова служба також працює над тим, щоб туристичний збір запровадили громади, де він досі не діє. Наразі таких майже третина від загальної кількості.

ДПС уже запустила пілотний проєкт із покращення адміністрування туристичного збору у чотирьох громадах Хмельницької та Чернівецької областей. Він передбачає обмін даними, спільну аналітику, моніторинг сплати та роботу з місцевим бізнесом.

Туристичний збір залишається у місцевих бюджетах, тому збільшення кількості платників безпосередньо впливає на доходи громад. Водночас розширення обліку має вирівняти умови для офіційних і неофіційних учасників ринку тимчасового розміщення.

Додамо, у січні-травні 2026 року місцеві бюджети отримали 161,8 млн грн туристичного збору. Це на 22,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли надходження становили 132 млн грн.