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Контррозвідка СБУ переграє росіян, працюючи на випередження – експерт

контрозвідка СБУ
Сучасна війна вийшла за межі окопів, і контррозвідка стає одним із ключових елементів національної безпеки, вважає експерт / СБУ

Абсолютна більшість терактів, які рф щоденно готує в Україні, провалюються завдяки діям на випередження контррозвідки СБУ. Про це пише політолог, військовослужбовець Кирило Сазонов. 

Політолог вважає, що за відсутності просувань на фронті єдиний шанс для рф – спробувати розхитати Україну зсередини.

"Кошти росіяни кидають великі і пробують застосувати нові схеми. Від найму школярів до підкидання військовим "бургерів з вибухівкою". Але Служба руйнує абсолютну більшість планів ще до моменту їх реалізації, бо особливість контррозвідки СБУ полягає у роботі на випередження", – пише Сазонов.

Експерт підкреслює, що сучасна війна вийшла за межі окопів, і контррозвідка стає одним із ключових елементів національної безпеки.

"Перед зимою росія точно спробує збільшити удари по мирному населенню та інфраструктурі, вербуючи нових навідників. Значення контррозвідки в таких умовах переоцінити важко. Нинішній очільник СБУ Олександр Поклад відомий саме як контррозвідник. І з ним на чолі Служба, очевидно, буде ще більше уваги приділяти цьому напрямку",  – акцентує політолог.

"Служба довела, що ефективна контррозвідка здатна не лише реагувати на загрози, а й формувати правила гри. Це один із тих напрямів, де Україна вже сьогодні створює досвід, який уважно вивчають спецслужби інших держав",  – резюмує Сазонов.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Чернігові СБУ затримала завербовану, яка передала військовим бургери з "Макдональдзу" з вибухівкою.