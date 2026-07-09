Удари СБУ по тіньовому флоту стають новим козирем України – експерт

Удари морських дронів СБУ Sea Baby по тіньовому флоту рф дають Україні нові козирі у міжнародних перемовинах. Про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко.

Експерт підкреслює, що росія тепер палає не тільки на землі, але і на морі. "Проти танкеру тіньового флоту Blue, який перебував під санкціями ЄС та інших країн, Служба ввела свої, більш ефективні санкції. На борт їх доставили морські дрони Sea Baby. СБУ під керівництвом Євгенія Хмари переводить Україну у проактивну позицію. Такі операції формують нову логіку війни. Її формують дрони Служби. Наземні, які щоночі долітають до НПЗ, та "морські", які б’ють по тіньовому флоту. І ця зв’язка буде і далі наближати український мир", – наголошує Черненко.

Політолог вважає, що ця операції СБУ відкриває для України новий напрямок економічного тиску на росію. "Тіньовий флот став одним із ключових інструментів виживання російської економіки після запровадження масштабних західних обмежень. Тепер для кремля більше не існує абсолютно безпечних елементів енергетичної інфраструктури. Будь-який сегмент ланцюга від виробництва до експорту, від НПЗ до "тіньового флоту", може стати ціллю Служби. Саме так працює стратегія економічного виснаження", – акцентує екснардеп.

"Як каже Дональд Трамп, удари по російським НПЗ наближають мир. Що ж Служба знайшла ще один спосіб його наблизити. Подібні операції стають сильним аргументом у діалозі України з партнерами. У міжнародній політиці значення мають не лише дипломатичні заяви, а й реальні можливості держави змінювати ситуацію на полі бою. Коли Україна демонструє здатність системно впливати на джерела фінансування російської війни, її аргументи стають значно переконливішими", – резюмує експерт.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що вранці 8 липня морський дрон Служби безпеки України Sea Baby уразив танкер Blue, який входить до складу тіньового флоту рф. Sea Baby завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона СБУ намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно.