5000 грн на канцелярію та одяг: в Україні відновили прийом заяв на "Пакунок школяра"

В Україні поновили прийом заяв на отримання одноразової грошової допомоги "Пакунок школяра" у розмірі 5000 грн. Кошти виплачують батькам та опікунам першокласників на спеціальний рахунок для купівлі шкільного приладдя, книжок, одягу та взуття.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба порталу держпослуг "Дія".

Хто може подати заяву

Подати заяву можуть батьки, усиновлювачі або законні представники дитини, які є громадянами України. Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, заяву подає законний представник особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду України незалежно від місця реєстрації.

Як подати заяву через "Дію"

Для оформлення допомоги в онлайн-режимі необхідно виконати такі кроки:

авторизуватися у застосунку "Дія"; відкрити сервіс "Допомога від держави";

обрати "Пакунок школяра"; обрати дитину, яка йде до першого класу;

перейти до подання заяви; відкрити "Дія.Картку" в уповноваженому банку;

обрати "Дія.Картку" зі спеціальним рахунком "Турбота для дитини";

перевірити дані та підписати заяву "Дія.Підписом".

Відтепер виплати за цією програмою зараховуються виключно на спеціальний рахунок Дія.Картки — "Турбота для дитини".

Причини відмови у виплаті

Допомогу "Пакунок школяра" не призначають у таких випадках:

дитину не зарахували до першого класу, вона повторно навчається або не розпочинає навчання цього року;

заяву не подали до 1 листопада;

Пенсійний фонд України або Міністерство фінансів України не підтвердили верифікацію права на виплати;

заяву на дитину вже подав інший із батьків чи опікунів;

заявника позбавлено батьківських прав;

дитина перебуває за кордоном, на тимчасово окупованій території чи в зоні активних бойових дій без дати деокупації;

заявник перебуває на тимчасово окупованій території і не має статусу внутрішньо переміщеної особи.

Раніше повідомлялося, що Кабмін спрощує механізм отримання державної підтримки для сімей з дітьми та майбутніх батьків. Виплати тепер можна буде отримувати на спеціальний рахунок "Дія.Картки".