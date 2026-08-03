"РЖД" знову піднімає тарифи: борг у 4 трлн рублів та дефіцит дизелю тиснуть на російську залізницю

Російська державна монополія "Російські залізниці" ("РЖД") отримає чергове підвищення тарифів на рік раніше, ніж планувалося. Компанія загрузла в боргах, що вже наблизилися до 4 трлн рублів і намагається знайти кошти для покриття фінансових дірок.

Про це повідомляє Delo.ua із посиланням на дані Служби зовнішньої розвідки України.

Замість наступного року тарифи піднімуть уже з 1 жовтня. Вантажні перевезення подорожчають на 8,5%, а пасажирські поїзди далекого сполучення — на 9,2%. Це вже друге позапланове підвищення у 2026 році. У березні влада РФ запровадила додатковий збір нібито на "безпеку", спрямувавши отримані кошти на інвестиційну програму "РЖД". Попри це, саму інвестпрограму компанія скоротила на чверть — до 713,6 млрд рублів.

Після жовтневого підвищення тарифи "РЖД" з початку повномасштабної війни зростуть уже на 56%.

Падіння вантажообігу та паливна криза

На тлі зростання цін вантажоперевезення залізницею продовжують скорочуватися. Торік компанія перевезла лише 1,1 млрд тонн вантажів, що стало найнижчим показником з 2009 року.

Фінансові проблеми монополіста супроводжуються дефіцитом дизельного пального для промислового залізничного транспорту. Оператори під’їзних колій, які вивозять продукцію із заводів, шахт і кар’єрів на основну мережу "РЖД", зіткнулися з перебоями поставок і різким зростанням цін.

Через ці колії проходить понад 80% вантажів у РФ, а їхня робота повністю залежить від тепловозів і дизельної техніки. У деяких регіонах дизель подорожчав до 150-180 рублів за літр — це більш ніж удвічі перевищує показники початку року. При цьому стрибок із 60 рублів стався лише за тиждень.

Замінити дизельне пальне для такої техніки практично неможливо, тому паливний дефіцит створює додатковий тиск на підприємства, які вже потерпають від падіння обсягів перевезень та брак коштів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прибуток "Російських залізниць" впав у 22 рази, а загальний борг компанії зріс до рекордних 3,8 трлн рублів. Через це держкомпанія намагається перекласти фінансовий тягар на приватний бізнес.