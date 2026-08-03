Румунія посіла перше місце в ЄС за темпами зростання цін на дизель: скільки коштує літр

Румунія посіла перше місце в Європейському Союзі за темпами зростання цін на дизельне пальне, яке здорожчало на 7,5% за один тиждень. Через це заправка повного бака тепер обходиться водіям на 57 леїв (близько 10,86 євро) дорожче.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Digi24.

Поточні ціни на АЗС

На заправках Lukoil вартість літра стандартного дизельного пального становить 10,83 лея (€2,06). На станціях мереж Petrom, Rompetrol та MOL ціна перевищує 10,5 лея (€2) за літр. Ціна літра бензину перевищила позначку 9,4 лея (€1,79).

Заходи парламенту та зниження акцизу

Парламент Румунії схвалив закон для стримування цін, але документ поки не набрав чинності, оскільки очікує на підписання президентом.

Основні рішення, передбачені ухваленим актом:

запровадження динамічного акцизного податку на дизельне пальне зі зниженням від 5% до 25% залежно від ринкових цін;

зменшення вартості дизеля на 17–85 банів за літр за рахунок коригування акцизу;

обмеження комерційної націнки на всі види пального на рівні минулого року;

дозвіл на експорт пального тільки за згодою влади.

Однак, новий закон критикують експерти з енергетики, зазначаючи, що його впровадження не забезпечує реального "рятівного кола" для водіїв.

"Уряд міг би запропонувати більше. Не було політичної волі та партійного консенсусу щодо більшого", – сказала румунська експертка з енергетики Євгенія Гусілова.

Вона пояснила, що механізм передбачає зменшення лише складової акцизу, а не пряме зниження кінцевої ціни на заправці на відповідний відсоток.

"Я маю сказати, що динамічний акциз зменшиться, зауважте, не ціна, а лише складова акцизу", – пояснила вона, зазначивши , що для ефективного скорочення витрат водіїв уряд мав би зменшити акцизний податок на дизель удвічі.

"Якби це був уряд, дозвольте мені сказати, відповідальний та дбайливий до своїх громадян, він би пішов на зниження акцизного податку вдвічі, вдвічі, тобто не на 25%, а на 50%, принаймні на дизельне паливо, та зниження ПДВ", – заявила Гусілова.

Ситуація в Україні

Сьогодні, 3 серпня, на українських АЗС середня роздрібна вартість дизпального пального зросла на 60 копійок — до 92,59 грн/л. Найнижчі ціни пропонують заправні станції мережі "Укрнафти" (89,9 грн/л), а найвищі - SOCAR (94,9 грн/л).

Водночас серпень може стати випробуванням для українських водіїв: дизельне пальне впевнено крокує до позначки у 100 грн за літр, а за ним тягнуться бензин та автогаз. Через світове здорожчання нафти, обміління Дунаю та піковий попит з боку аграріїв гуртові й роздрібні котирування оновлюють максимуми.