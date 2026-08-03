Румыния заняла первое место в ЕС по темпам роста цен на дизель: сколько стоит литр

Румыния заняла первое место в Европейском Союзе по темпам роста цен на дизельное топливо, которое подорожало на 7,5% за одну неделю. Поэтому заправка полного бака теперь обходится водителям на 57 леев (около 10,86 евро) дороже.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Digi24.

Текущие цены на АЗС

На заправках Lukoil стоимость литра стандартного дизельного топлива составляет 10,83 лея ( € 2,06 ). На станциях сетей Petrom, Rompetrol и MOL цена превышает 10,5 лей (€2) за литр. Цена литра бензина превысила отметку 9,4 лея (€1,79).

Меры парламента и снижение акциза

Парламент Румынии одобрил закон для сдерживания цен, но документ пока не вступил в силу, поскольку ожидает подписания президентом.

Основные решения, предусмотренные принятым актом:

введение динамического акцизного налога на дизельное топливо с понижением от 5% до 25% в зависимости от рыночных цен;

уменьшение стоимости дизеля на 17-85 банов за литр за счет корректировки акциза;

ограничение коммерческой наценки на все виды горючего на уровне прошлого года;

разрешение на экспорт горючего только с согласия властей.

Однако новый закон критикуют эксперты по энергетике, отмечая, что его внедрение не обеспечивает реального "спасательного круга" для водителей.

"Правительство могло бы предложить больше. Не было политической воли и партийного консенсуса относительно большего", – сказала румынская экспертка по энергетике Евгения Гусилова.

Она пояснила, что механизм предполагает уменьшение только составляющей акциза, а не прямое снижение конечной цены на заправке на соответствующий процент.

"Я должен сказать, что динамический акциз уменьшится, заметьте, не цена, а лишь составляющая акциза", – пояснила она, отметив, что для эффективного сокращения расходов водителей правительство должно было бы уменьшить акцизный налог на дизель вдвое.

"Если бы это было правительство, позвольте мне сказать, ответственное и бережное к своим гражданам, оно пошло бы на снижение акцизного налога вдвое, вдвое, то есть не на 25%, а на 50%, по крайней мере на дизельное топливо, и снижение НДС", – заявила Гусилова.

Ситуация в Украине

Сегодня, 3 августа, на украинских АЗС средняя розничная стоимость дизтоплива выросла на 60 копеек — до 92,59 грн/л. Самые низкие цены предлагают заправочные станции сети "Укрнафты" (89,9 грн/л), а самые высокие – SOCAR (94,9 грн/л).

В то же время, август может стать испытанием для украинских водителей: дизельное топливо уверенно шагает к отметке в 100 грн за литр, а за ним тянутся бензин и автогаз. Из-за мирового удорожания нефти, обмеления Дуная и пикового спроса со стороны аграриев оптовые и розничные котировки обновляют максимумы.