Воздушные тревоги парализовали украинские ТРЦ в июле: названы области, где торговля почти остановилась

В июле 2026 года доля продолжительности воздушных тревог во время работы торговых центров составила 19,9%. Это явилось максимальным месячным значением за все время от начала полномасштабного вторжения, свидетельствуют данные мониторинга работы ТЦ.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Украинский совет торговых центров.

Для сравнения год назад в июле этот показатель составил 10,9%, а месяцем ранее, в июне 2026 года, — 17,8%.

По сравнению с июнем выросли все остальные отслеживаемые индикаторы: количество тревог в целом, их численность в рабочее время ТЦ, а также их общая продолжительность.

Пятерка регионов, где воздушные тревоги чаще всего звучали в пиковый временной интервал работы ритейла (с 10:00 до 21:00), осталась практически неизменной.

Донецкая область - 89,5% рабочего времени;

- 89,5% рабочего времени; Запорожская область - 73,0%;

- 73,0%; Сумская область - 73,0%;

- 73,0%; Харьковская область - 59,8%;

- 59,8%; Черниговская область - 34,1%.

В среднем по Украине общее время вынужденного простоя торговых центров из-за угроз воздушных атак достигло 160,5 рабочих дней с начала полномасштабной войны. Только за июль 2026 года ТЦ потеряли 5,4 рабочих дней.

Напомним, в марте 2026 года доля продолжительности воздушных тревог в рабочее время торговых центров составила 18,6%, что на 7,6% больше по сравнению с мартом прошлого года (11%). В отдельных регионах, таких как Донецкая и Сумская области, время простоя превысило 79% от общего графика работы.