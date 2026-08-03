Мэр Харькова предложил создать экономические проекты для возвращения людей в прифронтовые города

Прифронтовым городам нужны отдельные экономические проекты, которые будут предусматривать создание рабочих мест, строительство жилья и восстановление социальной инфраструктуры. Для их реализации необходимо привлекать международных партнеров, чтобы сформировать условия для возвращения людей в общины.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил глава Ассоциации прифронтовых городов и общин, мэр Харькова Игорь Терехов во время рабочего визита в Днепр, где он провел встречи с представителями власти, промышленности, учреждений высшего образования, медицинской сферы и внутренне перемещенными лицами.

По его словам, ситуация с безопасностью остается основной предпосылкой возвращения украинцев, однако общинам необходимо уже сейчас формировать экономические модели, которые дадут людям возможность работать и жить в прифронтовых регионах.

"У каждого города должен быть четкий план действий, четкий экономический проект, четкий проект возвращения людей. Для нас очень важно, чтобы к этому присоединились международные партнеры... Это, прежде всего, экономическое развитие, строительство жилья, в том числе социального и муниципального, и восстановление социальных объектов – школ, детских садов, больниц. Прежде всего – ситуация с безопасностью и работа", – отметил он.

В ходе встреч с представителями промышленности также обсуждали работу предприятий в условиях войны, сохранение рабочих мест и привлечение инвестиций. По мнению Терехова, промышленность должна играть важную роль в восстановлении регионов прифронтовых и создании новых рабочих мест.

Отдельный блок визита касался молодежной политики. Со студентами, аспирантами и руководителями высшего образования Днепра обсудили поддержку студенческих стартапов, грантовые программы, молодежное кредитование, первое рабочее место и муниципальный заказ для молодых специалистов.

Также ассоциация предлагает изменить условия проведения национального мультипредметного теста для выпускников с прифронтовых территорий, в частности, проводить тестирование в течение двух дней. В сентябре она намерена провести Молодежный форум.

Во время посещения Днепропетровской областной клинической больницы им. И. И. Мечникова обсуждались дефицит медицинских кадров, привлечение молодых специалистов, оплата труда, социальное жилье, льготное кредитование и ипотечные программы.

Терехов также посетил региональное представительство ассоциации в Днепре, работающее с общинами, внутренне перемещенными лицами, ветеранами, предпринимателями и общественными организациями.

Ранее ассоциация представила пакет предложений для прифронтовых территорий, в том числе снижение НДС на товары первой необходимости до 5%, повышение минимальной зарплаты до 10 тыс. грн и минимальной пенсии до 6 тыс. грн.

По словам Терехова, наработанные предложения планируют обобщить и передать Кабинету Министров и Верховной Раде.