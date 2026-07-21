Поддержка бизнеса, бюджетная политика и зарплаты медиков: прифронтовые общины готовят предложения в Кабмин и Раду

Ассоциация прифронтовых городов и общин готовит предложения к Бюджетной декларации и будущим законодательным изменениям, включая пересмотр подходов к финансированию прифронтовых общин, поддержку малого бизнеса, развитие социальной сферы, обеспечение людей жильем и создание условий для долгосрочного развития территорий в условиях войны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава ассоциации, городской голова Харькова Игорь Терехов.

По его словам, наработанные предложения планируют обобщить и передать Кабинету министров и Верховной Раде. Они сформированы по результатам рабочего визита Терехова в Полтаву, где он провел встречи с руководством области, представителями бизнеса, медицинского сообщества, молодежью и внутренне перемещенными лицами.

Одной из ключевых тем стала бюджетная политика. Терехов отметил, что государство должно отойти от единого подхода к финансированию территорий и учитывать реальную ситуацию в прифронтовых общинах.

"Во время войны города не должны выживать каждый отдельно. Если одна община нашла решение, которое спасает людей, им нужно делиться. Сегодня наша задача – сделать так, чтобы лучшие практики становились государственной политикой", – подчеркнул он.

Отдельный блок встреч был посвящен поддержке предпринимательства. Терехов добавил, что бизнес сегодня обеспечивает рабочие места, платит налоги и поддерживает экономическую устойчивость общин.

Игорь Терехов на одном из предприятий. Фото: Ассоциация прифронтовых городов и общин

"Все наши наработки лягут в основу предложений и инициатив, которые мы направим в парламент в Бюджетную декларацию, законы и постановления", – сообщил мэр Харькова.

Он также подтвердил, что выступает против введения налога на добавленную стоимость для физических лиц-предпринимателей.

В ходе встречи с медицинским сообществом обсуждались кадровый дефицит, модернизация больниц и необходимость повышения оплаты труда медицинских работников.

Во время общения с ВПЛ и молодежью говорилось об обеспечении жильем, трудоустройстве, возможностях для развития и создания условий для возвращения украинцев после завершения войны.

Терехов отметил важность долгосрочного планирования развития территорий.

"Каждое общество должно иметь стратегию развития на 5, 10 и даже 30 лет. Когда есть план – есть бюджет, есть возможность привлекать международное финансирование и инвестиции. Без стратегии не будет системного развития", – отметил он.

Напомним, в августе 2025 года Кабмин принял первый пакет решений в рамках программы поддержки прифронтовых территорий, где проживает 6,6 млн украинцев, в том числе 3,7 млн представителей уязвимых групп населения.

О том, что правительство вместе с общинами работает над вторым пакетом помощи для прифронтовых территорий, сообщалось в сентябре. Тогда в Минразвития заявили, что его принятие должно обеспечить базовые потребности людей в зонах боевых действий и усилить устойчивость регионов.

Прифронтовые общины уже вносили правительству предложения, в частности, они касались экономической спецмодели, энергетической автономии и разминирования.