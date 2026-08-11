Новые правила самопроизводства электроэнергии: НКРЭКУ отменила обязательный взаимозачет

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила изменения к Правилам розничного рынка электрической энергии и Порядку продаж и учета электроэнергии, произведенной активными потребителями.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на решение Регулятора.

Принятые изменения расширяют возможности использования собственного поколения, создают более гибкие условия для работы на розничном рынке и упрощают расчеты для бизнеса и бытовых потребителей.

Ключевые изменения и нововведения

Обновленные правила предусматривают ряд важных новаций для потребителей с собственными источниками генерации:

Отмена обязательного взаимозачета: по желанию сторон (если это зафиксировано в договоре) отпущенная в сеть электроэнергия будет оплачиваться отдельно, а потребленная из сети по условиям обычного договора поставки.

Льготы малого бизнеса: субъекты хозяйствования на упрощенной системе налогообложения смогут применять механизм самопроизводства без взаимозачета, что значительно упростит ведение налогового и бухгалтерского учета.

Четкий срок выплат: электропоставщик обязан рассчитываться за сгенерированную и отпущенную в сеть электроэнергию до 15 числа месяца, следующего за расчетным.

Учет генерации третьих лиц: в объем отпущенной электроэнергии разрешено включать объемы, произведенные оборудованием третьих лиц (подключенным к сетям активного потребителя), если они не были использованы для собственных нужд.

Для реализации этих механизмов НКРЭКУ обновила типовые договоры купли-продажи электроэнергии по механизму самопроизводства и порядок проведения расчетов.

Напомним, ранее сообщалось, что для владельцев домашних солнечных станций готовят новые правила, ведь регулятор планировал изменить условия реализации излишков электроэнергии, производимой домашними СЭС.