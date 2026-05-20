Для владельцев домашних солнечных станций готовят новые правила: что изменится

СЭС, солнечные панели, солнечная электростанция
Для владельцев домашних СЭС готовят новые правила / Freepik

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует обновить правила работы для активных потребителей электроэнергии и изменить условия реализации излишков электроэнергии, произведенной домашними солнечными электростанциями.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НКРЭКУ .

Регулятор уже одобрил проект постановления о внесении изменений в ряд нормативных актов во исполнение законов №4777-IX и №4825-IX. Документ предусматривает обновление Правил розничного рынка электроэнергии и Порядка продаж и учета электроэнергии, производимой активными потребителями.

Одним из ключевых изменений станет уточнение механизма продаж электроэнергии, производимой частными домохозяйствами из солнечных электростанций по «зеленому» тарифу. Поставщики универсальных услуг смогут выкупать излишки электроэнергии только в дневные часы:

  • с 1 апреля по 31 октября - с 04:00 до 23:00;
  • с 1 ноября по 31 марта - с 06:00 до 21:00.

Кроме этого, НКРЭКУ предлагает уточнить понятие «разрешенная мощность», введя ее разделение на гарантированную и негарантированную.

Также документ предусматривает расширение возможностей резервного электроснабжения для потребителей, использующих возобновляемые источники энергии. Операторам систем накопления энергии планируют разрешить продавать электроэнергию потребителям по договорам купли-продажи при наличии общей точки присоединения к сетям оператора системы распределения.

Для активных потребителей, работающих по механизму самопроизводства и применяющих упрощенную систему налогообложения, может появиться возможность производить расчеты за потребленную и отпущенную электроэнергию без взаимозачета.

Отдельные изменения также касаются механизмов снабжения электроэнергией поставщиком "последней надежды" для защищенных потребителей и объектов критической инфраструктуры.

В НКРЭКУ отмечают, что предложенные изменения направлены на развитие активного потребления, систем накопления энергии, распределенной генерации и повышения устойчивости энергосистемы Украины.

Пока решение является началом регуляторной процедуры. После публикации проекта постановления на сайте регулятора, все заинтересованные стороны смогут подать свои предложения и замечания.

О том, сколько стоят и сколько реально дают электроэнергии домашние СЭС, читайте в материале delo.ua.

Автор:
Татьяна Гойденко