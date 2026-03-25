Солнечные панели на балконе: сколько стоят и сколько реально дают электроэнергию

Идея установки солнечных панелей на балконах украинских квартир набирает популярность: после предварительных массовых отключений электроэнергии у многих украинцев уже есть гибридные инверторы и аккумуляторы. Эксперты объясняют, что эффективность мини-СЭС зависит от расположения балкона, количества панелей и их качества: в оптимальных условиях четыре панели по 400 Вт могут обеспечить резервным питанием холодильник, освещение и роутер в сутки, а в случае затенения эффективность падает в восемь раз. Стоимость такой системы с инвертором, батареей и тремя-четырьмя панелями может достигать 100 тыс. грн, а безопасный монтаж требует привлечения специалистов.

Стоит ли ставить солнечные панели на балконе

По словам руководителя направления энергетических проектов Viatec Ивана Дивочки, если раньше идея установки солнечной станции на балконе не была популярной в Украине, то в конце 2025-начале 2026 года она получила новый толчок и развитие. Тем более что во многих украинских квартирах после предварительных массовых отключений электроэнергии уже установлены гибридные инверторы на 5–6 кВт. Такие инверторы могут быть совместимы как с аккумуляторами, так и СЭС. Также выходы для подключения СЭС имеют портативные зарядные станции, которые ввезли в страну в большом количестве.

Дивочка отметил, что ориентировочная стоимость одной солнечной панели на 400 Вт на украинском рынке будет составлять $100, цена аккумулятора на 5 кВт-ч — в пределах 40–50 тыс. грн, а качественный инвертор на 5 кВт обойдется еще в 38–40 тыс. грн. Таким образом, бюджет гибридной станции, в состав которой будут входить инвертор, батарея и три или четыре панели на балконе, может составить до 100 тыс. грн.

А вот эффективность работы такой солнечной станции будет зависеть от расположения балкона. Идеальным вариантом будет, если балкон или окна, на которые устанавливают панели, выходят на юг и не перекрывают их тени других домов или деревьев. В таком случае 4 панели по 400 Вт смогут весной или осенью сгенерировать и накопить в батарею 3 кВт-ч электроэнергии, а летом – 5 кВт-ч. Это позволит в сутки обеспечить резервным питанием холодильник, освещение и роутер. А вот такие мощные электроприборы как электроплита, чайник или кофемашина исчерпают запас батареи очень быстро.

А вот если условия для установки СЭС на фасаде не идеальны, то эффективность такой станции может быть ниже в восемь раз.

"Я бы не советовал рассчитывать на чудо. Недорогие панели, которые сейчас представлены на украинском рынке, имеют особенность: если часть панели затенена — не работает вся панель. Ведущие производители работают над этим и делают так, чтобы частичное затенение не влияло на работу целой панели, но такая панель будет стоить где-то $120", - говорит Дивочка.

Руководитель Ассоциации энергоэффективности и энергосбережения Александр Визир настроен по поводу такого решения скептически. Он считает, что, хотя установка СЭС на балконах многоквартирных домов может иметь определенный смысл, эффективность такого решения будет ниже, чем у крышных станций, поскольку нормальный угол наклона — 15–25 градусов, а при углу 90 градусов эффективность панелей будет ниже.

"Возможно, СЭС на балконе — это лучше, чем ничего. У вас будет светло, но стоит понимать, что для эффективной работы СЭС нужны прямые солнечные лучи. Так что если у вас солнечная сторона дома, то какое-то количество часов она будет работать нормально, а какое-то — нет. СЭС на балконе будет хуже показателей эффективности, чем СЭС на крыше."

Исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк указывает на то, что в 2024 году в Германии на уровне законодательства разрешили устанавливать солнечные панели на балконах многоквартирных домов, и это повлекло за собой бум на балконные электростанции. Однако он отмечает, что немецкий рынок электроэнергии работает по более либеральным правилам и там владелец балконной СЭС может продавать электроэнергию в сеть. А вот если население платит за электроэнергию льготную цену, то окупаемости для балконной СЭС почти нет. Но с точки зрения энергетической автономности при отключениях такое решение может иметь смысл.

"Сгенерировать большое количество электроэнергии балконными панелями сложно, потому что там небольшая площадь. Поэтому в основном это самообеспечение минимальных потребностей в своей собственной квартире", — говорит Павлюк.

Какие риски при установке балконной СЭС

Девочка говорит, что при установке резервного питания следует обратиться к специалистам и категорически не следует устанавливать его самостоятельно. Во-первых, установка солнечных панелей на фасадах домов требует работы промышленных альпинистов, которые должны установить на фасаде дома крепеж и на эти крепления затем поставить солнечные панели.

"Если из-за порыва ветра панель будет сорвана и упадет на что-то или на кого-то, ответственность за это будет нести владелец панели. Кроме того, в Украине существуют правила установки элементов на фасадах многоквартирных домов, и любое такое размещение требует согласия владельцев других квартир многоэтажки", - отмечает Девочка.

С другой стороны, ошибки при самостоятельном подключении к сети инверторов и батарей могут привести к возгоранию. Для этого также стоит нанять специалиста.

Глава Ассоциации энергоаудиторов Украины Вадим Литвин также отмечает, что решения по креплению панелей должны иметь проект, разработанный инженером, чтобы это надежно крепилось. Это касается также подключения такой станции к сети, поскольку установка такого оборудования неспециалистом может привести к замыканию или подвергать опасности жильцов квартиры.

Он отмечает, что проверенным решением для квартир являются все же портативные зарядные станции или гибридные инверторы с аккумуляторами заводского производства, что позволяет дать автономность в сутки или две. При этом балконная СЭС не позволит существенно повысить эффективность такой комбинации, поскольку зимой генерация СЭС достаточно низкая, а летом продолжительность отключений ниже.

Эксперт отмечает, что оптимальным решением для многоквартирного дома будет все же не индивидуальное решение, а коллективное. Жители многоквартирного дома могут скооперироваться и поставить на крыше дома солнечную станцию с аккумуляторами, что обеспечит работу тепла, насосов, освещения, а также домовой "пункта несокрушимости", где можно будет зарядить свои телефоны и портативные зарядные станции. Кроме того, сейчас работают программы поддержки, позволяющие компенсировать стоимость таких проектов для ОСМД.