Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,98

+0,14

EUR

51,89

-0,00

Наличный курс:

USD

45,00

44,85

EUR

52,35

52,10

Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Грузовики с горючим не доехали до оккупированного Крыма: бензин не продают даже по талонам

в оккупированном Крыму бензин исчез из свободной продажи
В оккупированном Крыму бензин исчез из свободной продажи. Фото: armyinform.com.ua

Оккупированный Крым остался совсем без топлива из-за успешных атак Украины по логистическим маршрутам России. Бензовозы в очередной раз не доехали до Севастополя.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев признал, что планы по распределению бензина по талонам были отложены, ведь грузовики не смогли доставить горючее в город из-за недавних ударов Украины по маршрутам поставок.

"Обращаюсь ко всем: нет смысла стоять в очередях на заправках", - заметил Розважаев.

Остатки горючего обещают выдавать только для общественного транспорта и экстренных служб.

Ранее в оккупированном Севастополе ввели ограничения на продажу бензина – не более 20 литров в одни руки, а также ввели талоны на дизельное топливо. Впоследствии россияне заявили о "временной" нехватке бензина марок А-92 и А-95.

Лимиты на продажу горючего начали вводить и в других оккупированных регионах Украины – в частности, в частях Запорожской и Донецкой областей.

Причиной называют активность украинских беспилотников средней дальности, существенно осложнивших движение федеральной трассой Р-280 "Новороссия" по направлению Ростова.

Российские СМИ пишут, что логистика поставок в Херсонскую и Запорожскую области, а также в Крым, "частично парализована" из-за роста количества ударов дронов по транспортной инфраструктуре и грузовым перевозкам.

Напомним, топливный кризис из-за украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы распространились уже как минимум на 15 регионов России, включая Москву и Санкт-Петербург.

Автор:
Светлана Манько