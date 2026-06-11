Грузовики с горючим не доехали до оккупированного Крыма: бензин не продают даже по талонам

Оккупированный Крым остался совсем без топлива из-за успешных атак Украины по логистическим маршрутам России. Бензовозы в очередной раз не доехали до Севастополя.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев признал, что планы по распределению бензина по талонам были отложены, ведь грузовики не смогли доставить горючее в город из-за недавних ударов Украины по маршрутам поставок.

"Обращаюсь ко всем: нет смысла стоять в очередях на заправках", - заметил Розважаев.

Остатки горючего обещают выдавать только для общественного транспорта и экстренных служб.

Ранее в оккупированном Севастополе ввели ограничения на продажу бензина – не более 20 литров в одни руки, а также ввели талоны на дизельное топливо. Впоследствии россияне заявили о "временной" нехватке бензина марок А-92 и А-95.

Лимиты на продажу горючего начали вводить и в других оккупированных регионах Украины – в частности, в частях Запорожской и Донецкой областей.

Причиной называют активность украинских беспилотников средней дальности, существенно осложнивших движение федеральной трассой Р-280 "Новороссия" по направлению Ростова.

Российские СМИ пишут, что логистика поставок в Херсонскую и Запорожскую области, а также в Крым, "частично парализована" из-за роста количества ударов дронов по транспортной инфраструктуре и грузовым перевозкам.

Напомним, топливный кризис из-за украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы распространились уже как минимум на 15 регионов России, включая Москву и Санкт-Петербург.