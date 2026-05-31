20 литров в сутки: в оккупированном Крыму установили лимит на продажу бензина

топливный кризис
Топливный кризис в Крыму. Фото: социальные сети

Во временно оккупированном Крыму из-за дефицита топлива с 30 мая ввели ограничения на продажу бензина A-95 — не более 20 литров в сутки в одни руки.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Moscow Times .

Суточный лимит на покупку бензина

Отмечается, что назначенный Москвой "председатель" полуострова Сергей Аксенов заявил, что ограничения вводится с 30 мая 2026 года. Он также "попросил" жителей региона не покупать бензин впрок и заправляться в обычном режиме.

Как пишет издание, на большинстве заправок Крыма бензина уже нет, а дизельное горючее все еще есть, но не везде. В Севастополе фиксируют дефицит горючего. Не лучше ситуация и на других оккупированных территориях: лимиты на продажу горючего действуют в захваченной части Запорожской области и на Донетчине.

ВСУ установили "дроновый контроль" над ключевой трассой

Сообщается, что причиной перебоев стали ушибы беспилотников по российским НПЗ, а также установление Вооруженными силами Украины "дронового контроля" над федеральной трассой Р-280 "Новороссия". Именно она соединяет российский Ростов-на-Дону с Крымом через Мариуполь и Мелитополь. Этот маршрут российские власти использовали как один из основных путей поставки горючего на полуостров.

По данным издания, российская логистика на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма оказалась "парализована", поскольку ВСУ существенно увеличили количество атак беспилотников по транспорту армии РФ.

Ключевые НПЗ в центральной части России приостановили работу

Практически все основные нефтеперерабатывающие заводы в центральной России были вынуждены остановить или сократить производство топлива после ударов украинских дронов за последние две недели.

Среди нефтеперерабатывающих заводов, ставших целями для украинских дронов — Киришский НПЗ, Московский и Рязанский НПЗ, а также заводы в Нижнем Новгороде и Ярославле.

Это составляет около четверти общих нефтеперерабатывающих мощностей России.

Автор:
Светлана Манько