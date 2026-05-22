В России ожидают волну банкротств АЗС: торгуют бензином себе в минус

АЗС в России
Ущерб на каждом литре: «страна-бензоколонка» учится торговать бензином себе в минус. Фото: szru.gov.ua

Продажа бензина внутри России превратилась в убыточный бизнес, поэтому к концу года ожидаются волна банкротств сетей автозаправочных станций.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

По данным ведомства, операторы АЗС в РФ теряют в среднем 84 копейки на каждом литре АИ-92 – самой популярной марки топлива в стране. АИ-95 приносит символические 47 копеек прибыли с литра, что при нынешней инфляции и стоимости кредитов является экономическим эквивалентом нулю.

В разведке отмечают, что в погоне за валютной выручкой Кремль стимулирует экспорт нефтепродуктов искусственно ограничивая предложение на внутреннем рынке. Так как железные дороги перегружены военными грузами, цистерны с топливом задерживаются, а тарифы на перевозку растут, поэтому маржа исчезает.

Кроме того, НПЗ без западных присадок и запчастей закладывают санкционные риски в оптовую цену, которую розница не может полностью перевести на потребителя из-за административных ограничений.

"Единственный пока держащийся сектор – дизельное топливо с прибылью 3,68 рубля за литр. Но и этот показатель под давлением: армия потребляет дизель в промышленных объемах", - сообщают в разведке.

Там добавляют, что к концу 2026 года аналитики ожидают волну банкротств сетей АЗС и неизбежный рост цен на топливо.

В разведке подчеркивают, что Кремль стоит перед "выбором без выбора":

  • поднять цены на бензин и получить социальное напряжение,
  • продолжать обескровливать отрасль и двигаться к физическому дефициту на заправках.

"Концепция "энергетической сверхдержавы" трансформировалась в новую форму: теперь Россия – это место, где нефти столько, что ее выгодно продать кому угодно, кроме собственных граждан. С такими темпами "успешного импортозамещения" до конца 2026 года главным тюнингом для российского автопрома станет не новый двигатель. АИ-92, на котором страна так усердно учится зарабатывать отрицательные деньги", - заключают в разведке.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинские дальнобойные санкции продолжают работать, о чем свидетельствует сокращение переработки нефти в России по меньшей мере на 10% только за несколько месяцев этого года.

Автор:
Светлана Манько