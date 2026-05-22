Правительство разрешило использовать системы оповещения для минуты молчания

Правительство приняло решение, позволяющее использовать системы оповещения для уведомлений о мероприятиях по оказанию почестей памяти. Новые правила предусматривают ежедневное использование таких систем для объявления общенациональной минуты молчания.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Согласно решению, сообщения через системы оповещения будут раздаваться ежедневно в 09:00. Также их будут использовать во время ежегодной акции, посвященной памяти жертв Голодомора 1932–1933 годов, в частности во время акции Зажгли свечу, которая проходит в четвертую субботу ноября.

"Формируем новую культуру памяти. Ежедневная минута молчания — важная ее составляющая и проявление нашего уважения к павшим Защитникам и Защитницам, гражданским гражданам", - написала Свириденко.

Напомним, в Украине введен новый подход к объявлению воздушных тревог : теперь она будет включаться более оперативно, а оповещение будет разделено по районам.

Татьяна Гойденко