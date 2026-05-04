Время простоя торговых центров из-за воздушных тревог снизилось до минимума с начала года

Из-за тревог больше всего не работали ТЦ в Донецкой области. / Freepik

В апреле 2026 г. зафиксировано улучшение показателей работы торговых центров в условиях военного положения. Доля продолжительности воздушных тревог в пределах рабочего времени ТЦ снизилась на 2,4% по сравнению с мартом и составила 16,2%. Этот показатель наименьший с начала текущего года. Для сравнения, в апреле 2025 года этот показатель составил 10,3%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Украинский совет торговых центров (УРТЦ).

Региональная статистика

Пятерка областей, где торговые центры чаще всего вынуждены прекращать работу из-за опасности, осталась неизменной по сравнению с предыдущим месяцем:

Донецкая область - 77,5% рабочего времени; Сумская область - 63,3%; Запорожская область - 45,3%; Харьковская область - 42,8%; Черниговская область - 26,9%.

В большинстве этих регионов ситуация стабилизировалась, однако в Харьковской области показатель продолжительности тревог за месяц ухудшился. Также отрицательная динамика зафиксирована в Черновицкой области, где доля тревог выросла с 0,4% в марте до 1,9% в апреле.

время простоя ТЦ во время воздушных тревог в апреле 2026 / Украинский совет торговых центров

Общие показатели простоя

Кроме доли продолжительности тревог, в апреле улучшились и другие параметры: количество объявленных тревог, их общая продолжительность и частота в рабочие часы. В среднем по Украине за апрель 2026 торговые центры потеряли 3,8 рабочих дня. За весь период с начала полномасштабного вторжения время вынужденного простоя торговых площадей достигло отметки 146,2 рабочих дня.

Согласно данным УРТЦ, воздушные тревоги остаются главным фактором, влияющим на посещаемость и товарооборот объектов ритейла. Большинство ТЦ соблюдают протоколы безопасности и прекращают обслуживание посетителей во время объявления опасности.

Напомним, в марте 2026 года доля продолжительности воздушных тревог в рабочее время торговых центров составила 18,6%, что на 7,6% больше по сравнению с мартом прошлого года (11%). В отдельных регионах, таких как Донецкая и Сумская области, время простоя превысило 79% от общего графика работы.

Автор:
Татьяна Ковальчук