НБУ предупредил о формировании депрессивных регионов в Украине из-за войны

Экономическая активность в Украине все больше смещается в относительно безопасные регионы, что углубляет региональные диспропорции и создает риски формирования депрессивных экономических кластеров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на инфляционный отчет Национального банка Украины.

В НБУ отмечают, что война формирует долгосрочную структурную асимметрию, сужающую потенциал экономического роста. Наиболее уязвимыми остаются прифронтовые и приграничные области, где разрушения инфраструктуры сочетаются с истощением экономической базы и оттоком населения.

Регулятор подчеркивает, что экономическая активность в пострадавших регионах значительно поддерживается оборонными расходами и аварийным восстановлением инфраструктуры. В то же время эти территории входят в фазу восстановления с наихудшими стартовыми условиями из-за масштабных потерь.

В отчете регионы поделены по уровню рисков и разрушений. Наибольшая нагрузка припадает на прифронтовые области, среди которых Донецкая, Харьковская, Запорожская, Херсонская и Днепропетровская. Отдельно выделены приграничные и условно приграничные регионы, подвергающиеся регулярным атакам и имеющие ограниченную экономическую устойчивость.

Лучшая экономическая динамика, по данным НБУ, наблюдается в тыловых западных областях, ставших центрами релокации бизнеса, рабочей силы и инвестиций. Это усиливает контраст между регионами и формирует разные траектории обновления.

Также в НБУ фиксируют углубление разрыва в аграрном секторе: в прифронтовых регионах существенно сократился валовой сбор зерновых и масличных культур, в то время как в тыловых областях часть показателей даже возросла.

В итоге регулятор отмечает, что без системной государственной политики по возобновлению и стимулированию инвестиций региональные дисбалансы могут закрепиться на долгосрочный период.

Заметим, что экономика Украины в начале 2026 года демонстрирует признаки замедления – в первом квартале реальный валовой внутренний продукт сократился на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом и на 0,5% в годовом измерении.

Автор:
Татьяна Гойденко