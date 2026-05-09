Доля проблемных кредитов в банках снизилась до минимума с начала войны

Доля проблемных кредитов в банках снизилась / Depositphotos

Доля неработающих кредитов в банковском секторе Украины (NPL) по состоянию на 1 апреля 2026 года сократилась до 12,9%. Это на 1 процентный пункт меньше начала года и на 13,7 в. п. ниже уровня марта 2022 года.

Основными причинами улучшения стали рост объемов нового кредитования и постепенное урегулирование проблемной задолженности.

В первом квартале 2026 года валовой кредитный портфель банков вырос на 75,8 млрд грн или на 5,6% — до 1,436 трлн грн. В то же время, объем неработающих кредитов сократился на 3,8 млрд грн — до 185,5 млрд грн.

Среди физических лиц доля проблемных кредитов уменьшилась до 10,3%, а среди бизнеса до 15,7%.

Сокращения NPL зафиксировали во всех группах банков. В государственных банках показатель снизился до 18,4%, в частных украинских – до 7,8%, а в банках с иностранным капиталом – до 6,2%.

Снижение доли проблемных кредитов свидетельствует о постепенном восстановлении банковского сектора и улучшении качества кредитного портфеля даже в условиях войны.

По итогам февраля 2026 года доля NPL уменьшилась еще на 0,5 процентных пункта. По состоянию на 1 марта этот показатель зафиксирован на уровне 13,3%.

Автор:
Татьяна Гойденко