Бизнес и население берут больше кредитов – НБУ

В Украине сохраняются высокие темпы кредитования бизнеса и населения. По данным НБУ, в марте 2026 года чистые гривневые кредиты бизнеса выросли на 32% в годовом исчислении, а кредитование населения – на 36%.

Как сообщает Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Кредиты в Украине растут

В регуляторе подчеркивают, что для корректной оценки динамики кредитования следует учитывать именно показатель чистых кредитов. Это связано с тем, что валовой объем может включать в себя неработающие активы.

В частности, в декабре 2025 года государственные банки списали более 170 млрд. грн. старых неработающих кредитов, что повлияло на сокращение валового портфеля. В то же время это не отразилось на реальной кредитной активности, которая осталась стабильной.

Ожидается, что этот технический эффект в дальнейшем будет влиять на статистику в течение года.

Также обновлена форма отчетности по основным показателям банков, которая теперь содержит данные о чистых кредитах и публикуется ежемесячно по установленному графику.

Оперативные данные свидетельствуют о росте доверия к банковской системе. В марте объем гривневых средств на счетах физических лиц увеличился на 20% в годовом исчислении, а средства бизнеса - на 13%.

В регуляторе отмечают, что обнародованные данные могут быть уточнены по результатам квартальной и годовой отчетности банков.

Напомним, на 23 марта бизнес привлек 6,3 тыс. кредитов на общую сумму 30,5 млрд грн в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".