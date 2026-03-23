Программа "5-7-9%": бизнес привлек более 30 млрд грн кредитов с начала года

Бизнес привлек более 30 млрд грн кредитов / Depositphotos

С начала 2026 года украинский бизнес привлек 6,3 тыс. кредитов на общую сумму 30,5 млрд грн в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Наибольшие объемы финансирования пришлись на кредитование в зонах высокого военного риска – 10,7 млрд грн, развитие перерабатывающей промышленности – 9,3 млрд грн и инвестиционные проекты – 4,2 млрд грн.

Только за последнюю неделю самый заметный рост зафиксирован именно в сегменте кредитования бизнеса в рисковых регионах — на 1,1 млрд грн.

Всего с начала действия программы в феврале 2020 года предприниматели получили 140,8 тыс. кредитов на сумму 490,5 млрд. грн. Из них в период военного положения было выдано 106 тыс. кредитов на 400,8 млрд. грн.

В десятку регионов-лидеров по количеству привлеченных кредитов вошли, в частности, Днепропетровская, Одесская, Киевская и Харьковская области, относящиеся к зонам высокого военного риска. Активнее всего кредитуются предприятия аграрного сектора, оптовой и розничной торговли, а также перерабатывающей промышленности.

С 2024 года программа сосредоточена, прежде всего, на финансировании инвестиционных проектов, которые создают рабочие места, модернизируют производство и способствуют восстановлению экономики, в частности через развитие инфраструктуры, энергосбережение и восстановление поврежденных войной объектов.

Добавим, что в начале февраля 48 уполномоченных банков выделили представителям микро-, малого и среднего бизнеса 399 кредитов. Общая сумма финансирования составила 2 млрд грн, из которых 0,8 млрд грн пришлось на государственные банки.

Автор:
Татьяна Гойденко