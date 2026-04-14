Как избежать штрафов: "Дія" запускает новый сервис оповещения об уплате налогов и долгов

В Украине готовится к запуску обновленный сервис, который изменит формат взаимодействия лиц с налоговой системой. Минцифры совместно с Государственной налоговой службой вводят функционал для отображения полной картины начислений и имущества в приложении и портале "Дія".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль в колонке для "РБК-Украина".

Возможности нового сервиса

Процесс уплаты налогов становится цифровым сервисом для каждого владельца РНОКПП. Пользователи смогут в режиме реального времени видеть не только суммы задолженности, но и характеристики своих налогооблагаемых объектов: земельных участков, квартир и домов, нежилой недвижимости и транспортных средств.

Главные преимущества системы включают в себя:

  • цифровые налоговые уведомления-решения (ППР) с детализацией сумм и площади имущества;
  • автоматическое заполнение реквизитов IBAN и коды классификации в зависимости от регистрации объекта;
  • оплату через Apple Pay или Google Pay;
  • доступность сервиса для граждан, находящихся за границей.

Автоматизация и защита от штрафов

Система работает как фильтр и позволяет выявить несоответствия в реестрах (например, по уже проданному имуществу) до появления реального долга. "Дія" будет отправлять push-уведомление о новых начислениях и приближении сроков оплаты. Это помогает избегать пени, ареста банковских счетов или ограничения выезда за границу.

"Теперь, вне зависимости от фактического места пребывания, гражданин может убедиться, что его финансовые дела в порядке. Это снимает социальное напряжение и дает ощущение контроля за собственным имуществом даже на расстоянии. Государство становится ближе к гражданину, обеспечивая сервис там, где есть интернет", — отметила Коваль.

Безопасность данных

Приложение не сохраняет персональные данные на серверах. Информация отображается непосредственно из реестров ГНС через защищенные каналы связи. Доступ к профилю имеет только владелец после успешной верификации.

Напомним, ГНС из Минцифры готовит запуск ряда новых налоговых сервисов в приложении "Действие". Среди них – подача деклараций, уплата налогов онлайн, получение налогового уведомления-решения и проверка объекта налогообложения .

Автор:
Татьяна Ковальчук