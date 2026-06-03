Nissan планирует выпускать китайские автомобили Chery на своем заводе в Британии.

Японский автопроизводитель Nissan Motor Co. изучает возможность совместного использования своего завода в Сандерленде, Великобритания с китайской компанией Chery Automobile Co. Соответствующий необязательный меморандум о взаимопонимании стороны объявили в среду, 3 июня.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.

Согласно договоренностям, запуск производства автомобилей Chery на британской площадке может начаться уже в 2027 году. При этом Nissan будет оставаться полноправным владельцем завода и непосредственным работодателем для персонала.

Это соглашение призвано снять напряжение вокруг будущего крупнейшего автомобильного завода Британии. Ранее, в мае, Nissan заявил о намерении консолидировать все собственное производство на этой площадке только на одной линии, оставив другую линию неиспользованной.

Оптимизация мощностей и конкуренция на рынке

Глава европейского операционного подразделения Nissan Массимилиано Мессина отметил, что компания с нетерпением ждет сотрудничества с Chery International UK в ближайшие месяцы. По его словам, целью этой совместной работы является финализация позиции, которая станет оптимальной для обоих производителей.

Контекст рынка и причины заключения партнерства:

Ранее в этом году Chery уже договорилась о покупке автомобильного завода Nissan в Южной Африке. Концерн Stellantis NV и другие мировые автопроизводители также ищут пути сотрудничества с китайскими конкурентами для загрузки свободных фабричных мощностей в Европе.

Успех китайских брендов в Британии: бренды Chery, среди которых Jaecoo и Omoda, стремительно набирают популярность среди британских покупателей и вытесняют традиционных игроков. В апреле их доля на рынке новых авто в стране достигла 6,7%, тогда как доля самого Nissan составила всего 2,7%.

Кроссовер Jaecoo 7 стал лидером продаж в Великобритании в марте. Местные фанаты и медиа даже прозвали его "Temu Range Rover" за сходство с премиальными британскими внедорожниками по более низкой цене.

Угрозы для завода в Сандерленде

Nissan является самым крупным работодателем в Сандерленде: непосредственно на заводе работает более 6 000 сотрудников, выпускающих модели Qashqai, Juke и Leaf, а еще 30 000 рабочих мест компания поддерживает в цепочке поставок.

Будущее этого индустриального гиганта оказалось под угрозой из-за европейских регуляторных инициатив "Made in Europe". Они предусматривают ограничение ключевых субсидий для автомобилей, производимых за пределами Евросоюза, что является критическим риском, поскольку ЕС остается главным рынком сбыта для британского автопрома. Кроме того, сам Nissan находится в процессе глобальной реструктуризации, которая сопровождается закрытием фабрик и сокращением 20 000 рабочих мест по всему миру. Учитывая высокую социальную важность предприятия для депрессивного региона, британское правительство традиционно поддерживает этот завод, являющийся символом промышленной мощи страны.

Напомним, Nissan ожидает более 1 миллиарда долларов прибыли несмотря на войну в Иране. Японский автопроизводитель обнародовал прогноз, согласно которому компания рассчитывает минимизировать негативные последствия ближневосточного конфликта для своей маржинальности благодаря жесткому снижению операционных расходов и оперативной перестройке логистических цепочек.