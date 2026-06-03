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Какие новые автомобили покупают украинцы: самые популярные модели
Самым популярным на украинском рынке новых автомобилей в мае стал кроссовер Renault Duster.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Самые популярные модели
В рейтинг самых популярных моделей месяца попали:
- Renault Duster – 426 ед.;
- Hyundai Tucson – 214 ед.;
- Mazda CX5 – 186 ед.;
- Skoda Kodiaq – 182 ед.;
- Toyota RAV-4 – 170 ед.;
- Volkswagen Touareg – 153 ед.;
- Toyota LC Prado – 130 ед.;
- Toyota Yaris Cross – 127 ед.;
- BMW 3 – 126 ед.;
- Nissan X-Trail – 125 ед.
Напомним, в мае украинцы приобрели около 5,5 тысячи новых легковых авто. Это на 18% меньше, чем в мае 2025г.
Самой популярной маркой месяца стала Toyota.