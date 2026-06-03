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Какие новые автомобили покупают украинцы: самые популярные модели

Renault Duster
Renault Duster / Infocar

Самым популярным на украинском рынке новых автомобилей в мае стал кроссовер Renault Duster.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Самые популярные модели

В рейтинг самых популярных моделей месяца попали:

  1. Renault Duster – 426 ед.;
  2. Hyundai Tucson – 214 ед.;
  3. Mazda CX5 – 186 ед.;
  4. Skoda Kodiaq – 182 ед.;
  5. Toyota RAV-4 – 170 ед.;
  6. Volkswagen Touareg – 153 ед.;
  7. Toyota LC Prado – 130 ед.;
  8. Toyota Yaris Cross – 127 ед.;
  9. BMW 3 – 126 ед.;
  10. Nissan X-Trail – 125 ед.

Напомним, в мае украинцы приобрели около 5,5 тысячи новых легковых авто. Это на 18% меньше, чем в мае 2025г.

Самой популярной маркой месяца стала Toyota.

Автор:
Светлана Манько
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