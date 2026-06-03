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Які нові автомобілі купують українці: найпопулярніші моделі
Найпопулярнішим на українському ринку нових автомобілів у травні став кросовер Renault Duster.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Найпопулярніші моделі
До рейтингу найпопулярніших моделей місяця потрапили:
- Renault Duster - 426 од.;
- Hyundai Tucson - 214 од.;
- Mazda CX5 - 186 од.;
- Skoda Kodiaq - 182 од.;
- Toyota RAV-4 - 170 од.;
- Volkswagen Touareg - 153 од.;
- Toyota LC Prado - 130 од.;
- Toyota Yaris Cross - 127 од.;
- BMW 3 - 126 од.;
- Nissan X-Trail - 125 од.
Нагадаємо, у травні українці придбали близько 5,5 тисяч нових легкових авто. Це на 18% менше, ніж у травні 2025 року.
Найпопулярнішою маркою місяця стала Toyota.