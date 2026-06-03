Які нові автомобілі купують українці: найпопулярніші моделі

Найпопулярнішим на українському ринку нових автомобілів у травні став кросовер Renault Duster.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Найпопулярніші моделі

До рейтингу найпопулярніших моделей місяця потрапили:

Renault Duster - 426 од.; Hyundai Tucson - 214 од.; Mazda CX5 - 186 од.; Skoda Kodiaq - 182 од.; Toyota RAV-4 - 170 од.; Volkswagen Touareg - 153 од.; Toyota LC Prado - 130 од.; Toyota Yaris Cross - 127 од.; BMW 3 - 126 од.; Nissan X-Trail - 125 од.

Нагадаємо, у травні українці придбали близько 5,5 тисяч нових легкових авто. Це на 18% менше, ніж у травні 2025 року.

Найпопулярнішою маркою місяця стала Toyota.