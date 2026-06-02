В Україні впали продажі нових автомобілів: які марки обирали у травні
За минулий місяць українці придбали близько 5,5 тисяч нових легкових авто.Це на 18% менше, ніж у травні 2025 року.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Зазначається, що відносно квітня 2026 року попит на нові авто зменшився на 11%.
Найпопулярнішою маркою місяця стала Toyota, продажі авто якої впали на 29% у порівнянні з травнем минулого року.
Найпопулярніші марки травня
До десятки лідерів травня 2026 року увійшли такі марки:
- Toyota - 745 од. (-29%);
- Skoda - 516 од. (+9%);
- Renault - 485 од. (-19%);
- Volkswagen - 380 од. (-38%);
- BMW - 320 од. (-1%);
- BYD - 312 од. (-18%);
- Hyundai - 301 од. (-13%);
- Mazda - 283 од. (-5%);
- Nissan - 238 од. (+18%);
- Audi - 181 од. (-28%).
Найпопулярнішим на українському ринку нових автомобілів у травні став кросовер Renault Duster.
За даними "Укравтопрому", всього з початку року в країні було реалізовано 27 тис. нових легковиків, що лише на піввідсотка більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Нагадаємо, у квітні в Україні було реалізовано майже 6,2 тис. нових легкових авто. Цей показник на 3% перевищує результати квітня 2025 року. Порівняно з березнем 2026 року обсяг продажів збільшився на 5%.
Найпопулярнішим на українському ринку нових автомобілів у квітні став кросовер Renault Duster.