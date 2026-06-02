В Україні впали продажі нових автомобілів: які марки обирали у травні

Toyota RAV-4 / Infocar

За минулий місяць українці придбали близько 5,5 тисяч нових легкових авто.Це на 18% менше, ніж у травні 2025 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що відносно квітня 2026 року попит на нові авто зменшився на 11%.

Найпопулярнішою маркою місяця стала Toyota, продажі авто якої впали на 29% у порівнянні з травнем минулого року.

Найпопулярніші марки травня

До десятки лідерів травня 2026 року увійшли такі марки:

  1. Toyota - 745 од. (-29%);
  2. Skoda - 516 од. (+9%);
  3. Renault  - 485 од. (-19%);
  4. Volkswagen - 380 од. (-38%);
  5. BMW - 320 од. (-1%);
  6. BYD - 312 од. (-18%);
  7. Hyundai - 301 од. (-13%);
  8. Mazda - 283 од. (-5%);
  9. Nissan - 238 од. (+18%);
  10. Audi - 181 од. (-28%).

Найпопулярнішим на українському ринку нових автомобілів у травні став кросовер Renault Duster.

За даними "Укравтопрому", всього з початку року в країні було реалізовано 27 тис. нових легковиків, що лише на піввідсотка більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, у квітні в Україні було реалізовано майже 6,2 тис. нових легкових авто.  Цей показник на 3% перевищує результати квітня 2025 року. Порівняно з березнем 2026 року обсяг продажів збільшився на 5%.

Найпопулярнішим на українському ринку нових автомобілів у квітні став кросовер Renault Duster.

Автор:
Світлана Манько