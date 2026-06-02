В Україні впали продажі нових автомобілів: які марки обирали у травні

За минулий місяць українці придбали близько 5,5 тисяч нових легкових авто.Це на 18% менше, ніж у травні 2025 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що відносно квітня 2026 року попит на нові авто зменшився на 11%.

Найпопулярнішою маркою місяця стала Toyota, продажі авто якої впали на 29% у порівнянні з травнем минулого року.

Найпопулярніші марки травня

До десятки лідерів травня 2026 року увійшли такі марки:

Toyota - 745 од. (-29%); Skoda - 516 од. (+9%); Renault - 485 од. (-19%); Volkswagen - 380 од. (-38%); BMW - 320 од. (-1%); BYD - 312 од. (-18%); Hyundai - 301 од. (-13%); Mazda - 283 од. (-5%); Nissan - 238 од. (+18%); Audi - 181 од. (-28%).

Найпопулярнішим на українському ринку нових автомобілів у травні став кросовер Renault Duster.

За даними "Укравтопрому", всього з початку року в країні було реалізовано 27 тис. нових легковиків, що лише на піввідсотка більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, у квітні в Україні було реалізовано майже 6,2 тис. нових легкових авто. Цей показник на 3% перевищує результати квітня 2025 року. Порівняно з березнем 2026 року обсяг продажів збільшився на 5%.

Найпопулярнішим на українському ринку нових автомобілів у квітні став кросовер Renault Duster.