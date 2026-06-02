На Львівщині планують збудувати 13-кілометровий газопровід: що відомо про проєкт

газопровід
На Львівщині прокладуть 13 кілометрів нового газопроводу / Фото: navigator-main

У Самбірському районі Львівської області запланували будівництво нового газопроводу внутрішнього постачання. Довжина об'єкта становитиме 13 кілометрів. Трубопровід з'єднає установку комплексної підготовки газу з магістральним газопроводом.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Zaxid.net.

Головне завдання майбутнього будівництва — з'єднати установку комплексної підготовки газу "Майницьке-1" із діючим магістральним газопроводом "Комарно-Держкордон" за межами населених пунктів Новокалинівської та Рудківської громад. Діаметр труб магістралі становитиме 700 міліметрів, а робочий тиск — 5,5 МПа. Нова лінія дозволить транспортувати видобутий газ у загальну мережу.

Майницька газоносна площа розташована неподалік міста Самбір. Компанія отримала дозвіл на геологічне вивчення, дослідно-промислову розробку та подальший видобуток нафти і газу у 2016 році. Ця ліцензія залишається дійсною до 2036 року.

Завдяки пробуреним свердловинам фахівці виявили та підтвердили наявність газу у 5 продуктивних горизонтах родовища. Початкові затверджені геологічні запаси сировини на цій ділянці складають 3921 мільйон метрів кубічних.

Про "Навігатор Майницьке"

ТОВ "Навігатор Майницьке" — це українська газовидобувна та газопостачальна компанія, яка займається розвідкою, видобутком і реалізацією природного газу та газового конденсату.

За даними YouControl, компанія зареєстрована у грудні 2020 року. Розмір статутного капіталу — понад 5 млн грн. Кінцевим бенефіціарним власником є Дмитро Коваленко.

Нагадаємо, Державна служба геології та надр України реалізувала спеціальний дозвіл на користування Любинецькою нафтогазовою площею у Львівській області за 110 млн грн при початковій ціні в 48,31 млн грн.

Автор:
Тетяна Ковальчук