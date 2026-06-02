Один із найбільших НПЗ у Росії зупинився після атаки українських дронів

Нафтопереробний завод у Волгограді в Росії компанії “Лукойл” призупинив перероблювання нафти після атаки українських дронів 29 травня.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

За даними співрозмовників журналістів, установка перегонки сирої нафти АВТ-1, яка забезпечує 40% потужності заводу, була зупинена.

Інші установки, АВТ-6 та АВТ-5, також були зупинені.

Волгоградський НПЗ є одним з найбільших в Росії — у 2024 році він переробив 13,5 млн тонн нафти, що становить близько 5% загального обсягу переробки в країні. Завод виробляв 6 млн тонн дизельного пального, 1,9 млн тонн бензину та 700 тис. тонн мазуту на рік.

Місцевий губернатор повідомив що під час атаки на Волгоградську область загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що в ніч проти 29 травня українські військові уразили Волгоградський нафтопереробний завод у Росії, а також нафтову станцію «Ярославль-3» та інші російські об’єкти. Волгоградський НПЗ уразили військові підрозділів Deep-strike ССО.

НПЗ виконує функцію стратегічного паливного хабу між фронтовими й тиловими російськими підрозділами, а також забезпечує Чорноморський флот РФ бензином, дизельним та авіаційним пальним.

Ключові НПЗ у центральній частині Росії зупинили роботу

Практично всі основні нафтопереробні заводи в центральній Росії були змушені зупинити або скоротити виробництво палива після ударів українських дронів за останні два тижні.

Серед нафтопереробних заводів, що стали цілями для українських дронів, — Кіриський НПЗ, Московський і Рязанський НПЗ, а також заводи в Нижньому Новгороді та Ярославлі.

Це становить близько чверті загальних нафтопереробних потужностей Росії

Згідно з підрахунками Bloomberg, у травні Україна встановила рекорд за весь час війни, атакувавши російські НПЗ 16 разів протягом місяця. Також понад 10 ударів припало на нафтопроводи, нафтобази та порти. Це спровокувало падіння обсягів переробки сировини до мінімального рівня за останні 16 років та створило реальні ризики внутрішнього дефіциту пального в РФ напередодні літнього сезону.