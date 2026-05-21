Ключові НПЗ у центральній частині Росії зупинили роботу після атак дронів

Горять НПЗ у Росії. Фото: МНС РФ

Практично всі основні нафтопереробні заводи в центральній Росії були змушені зупинити або скоротити виробництво палива після ударів українських дронів за останні два тижні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела та офіційні дані.

Чверть загальних потужностей РФ

Зазначається, що сукупна потужність НПЗ, які повністю або частково зупинили роботу, перевищує 83 мільйони метричних тонн на рік, або близько 238 тисяч тонн на день. Це становить близько чверті загальних нафтопереробних потужностей Росії.

Загальна частка цих нафтопереробних заводів у виробництві палива для Кремля становить понад 30% для бензину та близько 25% для дизельного палива. Москва вже ввела раніше заборону на експорт бензину з квітня до кінця липня.

Які НПЗ зупигилися

Серед нафтопереробних заводів, що стали цілями для українських дронів, — Кіриський НПЗ, Московський і Рязанський НПЗ, а також заводи в Нижньому Новгороді та Ярославлі.

За даними джерел Reuters, один із найбільших нафтопереробних заводів Росії — Кіриський НПЗ з потужністю 20 мільйонів метричних тонн на рік — повністю зупинений з 5 травня.

НПЗ "Нижегороднефтеоргсинтез", потужністю 17 мільйонів тонн на рік, зазнав атаки 20 травня. Невідомо, чи вдалось йому зберегти хоча б часткову роботу.

Ці удари, які також зачепили нафтопроводи та сховища, призвели до скорочення видобутку нафти в Росії, що посилило тиск на федеральний бюджет Кремля, де податки від експорту нафти та газу становлять приблизно чверть доходів.

Зауважимо, з початку 2026 року через удари дронів та пов’язані з ними перебої в Росії були вимушено зупинені 35 установок первинної переробки нафти загальною потужністю понад 390 тис. тонн на добу. 

Нещодавно президент України Володимир Зеленський зауважив, що українські далекобійні санкції продовжують працювати, про що свідчить скорочення нафтопереробки у Росії щонайменше на 10% тільки за кілька місяців  цього року. 

Автор:
Світлана Манько