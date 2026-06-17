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Російський удар по Нікополю: пошкоджено пересувне відділення "Укрпошти"

Укрпошта
Російський удар по Нікополю

У Нікополі російські війська атакували пересувне відділення, внаслідок чого поранення отримав водій. Інцидент стався на виїзді з точки базування.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Російський удар по Нікополю

У Нікополі внаслідок чергової ворожої атаки було уражено пересувне відділення. Під час обстрілу поранення отримав водій, який саме виїжджав із місця базування.

Працівник зазнав поранення ноги. За попередньою інформацією, загрози його життю немає. Наразі він перебуває під наглядом медиків та отримує необхідну допомогу.

Це вже не перший подібний випадок за останні дні. Напередодні під час роботи на Запоріжжі також постраждав водій пересувного відділення.

Інцидент вкотре засвідчив складні та небезпечні умови, в яких працюють команди, що забезпечують надання послуг у прикордонних і прифронтових громадах.

Наразі підтримується постійний зв’язок із командою, яка працює в Нікополі, а постраждалому працівникові бажають якнайшвидшого одужання.

Фото 2 — Російський удар по Нікополю: пошкоджено пересувне відділення "Укрпошти"
Фото. Укрпошта

“Укрпошта” повідомила про нові втрати внаслідок російських атак. На Запоріжжі ворожий удар пошкодив службовий автомобіль, водій отримав поранення та був госпіталізований. Ще дві автівки компанії були знищені під час завантаження в Нікополі.

Автор:
Ольга Опенько