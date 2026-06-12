"Укрпошта" оцінює втрати від удару по Харківському хабу у понад 11 млн грн

Втрати "Укрпошти" від ураження Харківського хабу становитимуть понад 11 млн грн. Компанія покриє їх із власного прибутку, оскільки не отримує дотацій, грантів чи субсидій з будь-якого бюджету.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення генерального директор "Укрпошти" Ігоря Смілянського.

За його словами, понад 1 млн грн із цієї суми спрямують на компенсації клієнтам за знищені посилки. "Укрпошта" вже зв’язується з клієнтами та допомагає оформити виплати.

Компанія планує компенсувати втрати протягом 1–2 днів з моменту подання заяви.

Смілянський зазначив, що "Укрпошта" працює з власником сортувального центру над оцінкою планів відновлення. За його словами, компанія не планує йти з Харкова та вже розглядає варіанти відновлення роботи хабу.

Поки тривають ці роботи, "Укрпошта" перебудувала логістику через резервні майданчики. Компанія заявляє, що налагодила стабільну доставку посилок, листів, преси, ліків і товарів.

Для клієнтів це означає, що "Укрпошта" продовжує роботу в Харкові попри пошкодження хабу, а компенсації за знищені відправлення мають виплачуватися після оформлення заяв. Для компанії удар означає додаткові витрати, які вона покриватиме самостійно.

Удар по "Укрпошті"

8 червня вночі російський дрон влучив у хаб "Укрпошти" у Харкові. Він частково знищений.

За словами гендиректора "Укрпошти" Ігора Смілянського, команда з ночі вже працює, щоб посилки були доставлені максимально своєчасно і сьогодні буде доставка по Харкову.

Нагадаємо, на початку травня російські війська здійснили серію атак на цивільну інфраструктуру, внаслідок яких постраждали об’єкти АТ "Укрпошта" в трьох областях. Було знищено одне і суттєво пошкоджено ворогом ще два відділення.