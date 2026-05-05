Росія вдарила по відділеннях "Укрпошти" у трьох областях: у Херсоні будівля згоріла повністю

Укрпошта
Ворог атакував поштові відділення у трьох регіонах за останні два дні / Укрпошта

Протягом останніх двох днів російські війська здійснили серію атак на цивільну інфраструктуру, внаслідок яких постраждали об’єкти АТ "Укрпошта" в трьох областях. Було знищено одне і суттєво пошкоджено ворогом ще два відділення.

Як пише Delo.ua, про це повідомив очільник компаніі Ігор Смілянський.

"Дуже не люблю писати про такі новини, але іноді бувають дні, які важчі за інші. За останні два дні було знищено одне і суттєво пошкоджено ворогом ще два відділення "Укрпошти", - написав він.

  • Херсон. Після серії ударів будівля повністю вигоріла. На момент атаки всередині знаходилося близько 100 посилок. "Укрпошта" офіційно підтвердила, що вартість кожного відправлення буде повністю компенсована власникам. Наразі триває оцінка збитків, а клієнтів району перенаправлено до найближчих працюючих відділень міста.
  •   Шостка (Сумщина). Через нічну атаку вибито 8 вітражів та 7 вікон. Проте вже до світанку команда навела лад на території: прибрали, підлатали пошкоджений фасад. Станом на вечір вівторка, 5 травня, відділення відновило обслуговування клієнтів. 
  •   Сновськ (Чернігівщина). Черговий удар по прикордонню. Вибиті вікна, пошкоджені стіни. Персонал встиг вчасно перейти в укриття, тож ніхто не постраждав. Наразі на об'єкті тривають відновлювальні роботи.

"Попри все ми продовжуємо роботу, і я щиро вдячний команді за їхню відданість і сміливість!", – додав Смілянський.

Раніше повідомлялось, що після обстрілу селища Ярова на Донеччині, де 9 вересня 2025 року загинули 24 особи, які отримували пенсію, "Укрпошта" змінить процедуру виплат у прифронтовій зоні. 

Автор:
Тетяна Бесараб