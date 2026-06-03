Nissan планує випускати китайські авто Chery на своєму заводі у Британії

Японський автовиробник Nissan Motor Co. вивчає можливість спільного використання свого заводу в Сандерленді, Велика Британія, з китайською компанією Chery Automobile Co. Відповідний незобов'язувальний меморандум про взаєморозуміння сторони оголосили у середу, 3 червня.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

Згідно з домовленостями, запуск виробництва автомобілів Chery на британському майданчику може розпочатися вже у 2027 році. При цьому Nissan залишатиметься повноправним власником заводу та безпосереднім роботодавцем для персоналу.

Ця угода покликана зняти напругу навколо майбутнього найбільшого автомобільного заводу Британії. Раніше, у травні, Nissan заявив про намір консолідувати все власне виробництво на цьому майданчику лише на одній лінії, залишивши іншу лінію невикористаною.

Оптимізація потужностей та конкуренція на ринку

Голова європейського операційного підрозділу Nissan Массіміліано Мессіна зазначив, що компанія з нетерпінням чекає на співпрацю з Chery International UK найближчими місяцями. За його словами, метою цієї спільної роботи є фіналізація позиції, яка стане оптимальною для обох виробників.

Контекст ринку та причини укладання партнерства:

Раніше цього року Chery вже домовилася про купівлю автомобільного заводу Nissan у Південній Африці. Концерн Stellantis NV та інші світові автовиробники також шукають шляхи співпраці з китайськими конкурентами, щоб завантажити вільні фабричні потужності в Європі.

Успіх китайських брендів у Британії: бренди Chery, серед яких Jaecoo та Omoda, стрімко набирають популярності серед британських покупців і витісняють традиційних гравців. У квітні їхня частка на ринку нових авто в країні сягнула 6,7%, тоді як частка самого Nissan становила лише 2,7%.

Кросовер Jaecoo 7 став лідером продажів у Великій Британії в березні. Місцеві фанати та медіа навіть прозвали його "Temu Range Rover" за схожість із преміальними британськими позашляховиками за значно нижчою ціною.

Загрози для заводу в Сандерленді

Nissan є найбільшим роботодавцем у Сандерленді: безпосередньо на заводі працює понад 6 000 співробітників, які випускають моделі Qashqai, Juke та Leaf, а ще 30 000 робочих місць компанія підтримує в ланцюжку постачання.

Майбутнє цього індустріального гіганта опинилося під загрозою через європейські регуляторні ініціативи "Made in Europe". Вони передбачають обмеження ключових субсидій для автівок, вироблених за межами Євросоюзу, що є критичним ризиком, оскільки ЄС залишається головним ринком збуту для британського автопрому. Крім того, сам Nissan наразі перебуває в процесі глобальної реструктуризації, яка супроводжується закриттям фабрик та скороченням 20 000 робочих місць по всьому світу. Зважаючи на високу соціальну важливість підприємства для депресивного регіону, британський уряд традиційно підтримує цей завод, який є символом промислової міці країни.

Нагадаємо, Nissan очікує понад 1 мільярд доларів прибутку попри війну в Ірані. Японський автовиробник оприлюднив прогноз, згідно з яким компанія розраховує мінімізувати негативні наслідки від близькосхідного конфлікту для своєї маржинальності завдяки жорсткому зниженню операційних витрат та оперативній перебудові логістичних ланцюжків.