Nissan очікує понад 1 мільярд доларів прибутку попри війну в Ірані

Японський автовиробник Nissan Motor оголосив фінансовий прогноз на поточний рік. Компанія очікує отримати понад 1 млрд доларів прибутку, оскільки розраховує на мінімальні збитки від війни в Ірані завдяки зниженню витрат та зміні логістики.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

За оцінками компанії, конфлікт на Близькому Сході зменшить операційний прибуток, який прогнозують на рівні 1,27 млрд доларів, менш ніж на 15 млрд єн. Цей прогноз наразі охоплює лише перше півріччя поточного бізнес-року.

Нові рішення та економія

Генеральний директор Nissan Іван Еспіноса зазначив, що компанія змогла зберегти стабільні постачання на Близький Схід, попри транспортні проблеми через бойові дії.

Головні факти з прогнозу компанії:

Альтернативні шляхи: Nissan знайшов нові обхідні маршрути для доставки машин, хоча через конфлікт очікує тимчасове падіння продажів на 19 тисяч автомобілів.

Порівняння з конкурентами: втрати Nissan є значно меншими, ніж у компанії Toyota, яка оцінила свої збитки від війни в Ірані у 4,3 млрд доларів.

Зниження витрат: головним джерелом прибутку стане економія на виробництві та закупівлях. Це допоможе перекрити негативний ефект від американських тарифів та жорсткої конкуренції з боку китайських електрокарів.

За минулий фінансовий рік, що завершився в березні, Nissan отримав 58 млрд єн прибутку, що виявилося кращим за песимістичні прогнози аналітиків.

Нагадаємо, Nissan оголосив про впровадження системи автономного водіння на базі штучного інтелекту у 90 відсотків своїх майбутніх моделей для відновлення продажів. Така інтеграція ШІ є частиною глобального плану автовиробника, який прагне щорічно продавати по мільйону автомобілів на важливих для себе ринках США та Китаю.