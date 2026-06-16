Українські виробники зброї залучили майже 10 млрд грн пільгових кредитів

Українські виробники озброєння залучили 9,8 млрд грн пільгових кредитів у межах державної програми підтримки оборонно-промислового комплексу. Загалом укладено 162 кредитні угоди.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Пільгові кредити для оборонки

За умовами програми, оборонні підприємства можуть отримувати до 500 млн грн строком до п’яти років на розвиток виробництва, а також до 100 млн грн на три роки для поповнення оборотного капіталу.

Залучені кошти спрямовуються на розроблення, виготовлення, ремонт, модернізацію та утилізацію озброєння, військової та спеціальної техніки, боєприпасів і їхніх складових.

У відомстві наголошують, що це інвестиція у зміцнення спроможності України самостійно забезпечувати потреби Сил оборони. У міру масштабування виробництва українські підприємства зможуть постачати більше сучасного озброєння та техніки для війська.

Також зазначається, що програма пільгового кредитування була запроваджена для спрощення доступу виробників до фінансування та стимулювання розвитку галузі. За оцінкою ініціаторів, механізм уже демонструє ефективність і сприяє нарощуванню оборонного виробництва.

Нагадаємо, Україна може експортувати до 10 тис. дронів-перехоплювачів щомісяця без шкоди для фронту.