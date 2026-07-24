Meta може повторити проблеми Google через дорогі інвестиції в ШІ

Meta Platforms може стати наступною великою технологічною компанією, яка зіткнеться з тиском на вільний грошовий потік через різке зростання витрат на інфраструктуру для штучного інтелекту. Інвестори чекатимуть квартального звіту компанії наступного тижня, щоб оцінити, чи не перевищили капітальні витрати її операційний грошовий потік.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Еmeraldbook.

Головним питанням для ринку стануть два показники — капітальні витрати Meta та її вільний грошовий потік. Компанія різко нарощує інвестиції в дата-центри, сервери та обчислювальні потужності для навчання моделей штучного інтелекту.

За наведеними оцінками, капітальні витрати Meta на 2026 рік можуть сягнути 145 млрд доларів. Це робить компанію одним із найбільших учасників інфраструктурної гонки у сфері ШІ.

Ризик для Meta полягає в тому, що її витрати на інфраструктуру зростають швидше, ніж рекламний бізнес може генерувати додаткові доходи. На відміну від Google чи Amazon, Meta не має такого масштабного хмарного бізнесу, який міг би напряму компенсувати частину витрат на дата-центри.

Компанія інвестує в навчальні кластери для штучного інтелекту, дата-центри та власні ШІ-продукти, зокрема рекламні інструменти на базі ШІ та мовну модель Llama. Водночас монетизація цих напрямів усе ще перебуває на ранньому етапі.

У фокусі інвесторів Meta опинилася після звіту Alphabet. У другому кварталі 2026 року материнська компанія Google показала негативний вільний грошовий потік у 5,9 млрд доларів, хоча її основний бізнес залишався прибутковим.

Причиною стала різка інвестиційна хвиля: операційний грошовий потік Alphabet становив 39,1 млрд доларів, але капітальні витрати за квартал сягнули 44,9 млрд доларів. Витрати зросли на 100% у річному вимірі через інвестиції в сервери, дата-центри та спеціалізовані чипи для ШІ.

На цьому тлі інвестори оцінюють, чи може схожа ситуація повторитися з Meta. Якщо операційний грошовий потік компанії виявиться нижчим за витрати на інфраструктуру, її акції можуть опинитися під тиском.

Загальна тенденція вже виходить за межі окремих компаній. Великі технологічні корпорації переходять від моделі бізнесу з відносно низькими капітальними витратами до масштабної інфраструктурної гонки, де дата-центри, сервери та чипи стають ключовою умовою конкуренції у сфері штучного інтелекту.