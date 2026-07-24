Meta может повторить проблемы Google из-за дорогостоящих инвестиций в ИИ

Meta Platforms может стать следующей крупной технологической компанией, которая столкнется с давлением на свободный денежный поток из-за резкого роста затрат на инфраструктуру для искусственного интеллекта. Инвесторы будут ждать квартального отчета компании на следующей неделе, чтобы оценить, не превысили ли капитальные затраты ее операционный денежный поток.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Еmeraldbook.

Главным вопросом для рынка станут два показателя – капитальные расходы Meta и его свободный денежный поток. Компания резко наращивает инвестиции в дата-центры, серверы и вычислительные мощности по обучению моделей искусственного интеллекта.

По приведенным оценкам, капитальные расходы Meta на 2026 год могут составить 145 млрд долларов. Это делает компанию одним из самых больших участников инфраструктурной гонки в сфере ИИ.

Риск для Meta заключается в том, что ее затраты на инфраструктуру растут быстрее рекламного бизнеса, может генерировать дополнительные доходы. В отличие от Google или Amazon, у Meta нет такого масштабного облачного бизнеса, который мог бы напрямую компенсировать часть расходов на дата-центры.

Компания инвестирует в учебные кластеры для искусственного интеллекта, дата-центры и собственные ШИ-продукты, в частности, рекламные инструменты на базе ШИ и языковую модель Llama. В то же время, монетизация этих направлений все еще находится на раннем этапе.

В фокусе инвесторов Meta оказалась после отчета Alphabet. Во втором квартале 2026 года материнская компания Google показала отрицательный свободный денежный поток в 5,9 млрд долларов, хотя ее основной бизнес оставался прибыльным.

Причиной стала резкая инвестиционная волна: операционный денежный поток Alphabet составил 39,1 млрд долларов, но капитальные расходы за квартал составили 44,9 млрд долларов. Расходы выросли на 100% в годовом исчислении из-за инвестиций в серверы, дата-центры и специализированные чипы для ИИ.

На этом фоне инвесторы оценивают, может ли похожая ситуация повториться с Meta. Если операционный денежный поток компании окажется ниже затрат на инфраструктуру, ее акции могут оказаться под давлением.

Общая тенденция уже выходит за пределы отдельных компаний. Большие технологические корпорации переходят от модели бизнеса с относительно низкими капитальными затратами к масштабной инфраструктурной гонке, где дата-центры, серверы и чипы становятся ключевым условием конкуренции в сфере искусственного интеллекта.