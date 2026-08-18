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В Киеве возле метро "Черниговская" завершили важную часть путепровода: когда откроют движение

путепровод у метро "Черниговская"
На "Черниговской" завершили монтаж балок/Autostrada

Компания Autostrada завершила ключевой этап строительства нового путепровода у станции метро "Черниговская" в Киеве.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения компании Autostrada.

Мостостроители смонтировали в проектное положение все восемь стальных балок пролетного строения, изготовленных на собственном заводе металлоконструкций, и объединили их системой поперечных диафрагм для обеспечения пространственной жесткости.

В настоящее время специалисты переходят к формированию монолитной железобетонной плиты проезжей части: впереди устройство арматурного каркаса, бетонирование, гидроизоляция и укладка асфальтобетонного покрытия.

Параллельно продолжаются работы на Броварском проспекте. Дорожники строят закрытую систему дождевой канализации, прокладывают трубопроводы, выполняют земляные работы и подготовку основания под съезды и подходы к путепроводу.

Обновленный путепровод будет иметь восемь полос для автомобилей, два трамвайных путей, тротуары и велодорожки, обустроенные по стандартам безбарьерности.

Восстановить автомобильное и трамвайное движение по объекту и Броварскому проспекту Autostrada планирует уже в ноябре 2026 года.

Фото 2 — В Киеве возле метро "Черниговская" завершили важную часть путепровода: когда откроют движение
Фото 3 — В Киеве возле метро "Черниговская" завершили важную часть путепровода: когда откроют движение
Фото 4 — В Киеве возле метро "Черниговская" завершили важную часть путепровода: когда откроют движение
Фото 5 — В Киеве возле метро "Черниговская" завершили важную часть путепровода: когда откроют движение
Фото 6 — В Киеве возле метро "Черниговская" завершили важную часть путепровода: когда откроют движение

Напомним, капитальный ремонт путепровода возле станции метро "Черниговская" длится не первую неделю. Путепровод был введен в эксплуатацию еще в 1967 году. С тех пор сооружение ни разу не проходило капитального ремонта. Обновление необходимо для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации объекта в условиях интенсивной транспортной погрузки.

Автор:
Татьяна Бессараб

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